Specjalne strefy OZE powstaną szybciej? W grze środki z UE

Rząd pracuje obecnie nad projektem nowelizacji ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Jest tam też wiele elementów nie związanych z offshore.Chodzi o tzw. specjalne strefy dla OZE (obszary przyśpieszonego rozwoju OZE, OPRO). Ich powstanie to tzw. kamienie milowe KPO umożliwiające wysłanie do KE szóstego wniosku o płatność. Resort klimatu zwrócił się do rządowego komitetu ds. europejskich (KSE) o pilne rozpatrzenie tego projektu. Powstanie tych stref ułatwiłoby rozwój firmom projektów OZE poprzez łatwiejsze podłączenie do sieci.