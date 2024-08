Aukcja pasma 700 MHz tuż tuż?

Przed telekomunikacyjnym rynkiem w Polsce znowu ciekawy czas. Urząd Komunikacji Elektronicznej chce przedstawić do konsultacji dokumentację procedury rozdysponowania pasma 700 MHz. Według naszych nieoficjalnych informacji może się to stać nawet w tym tygodniu. Natomiast hiszpański Cellnex, właściciel masztów, z których korzystają operatorzy Plus i Play nadal nie powiedział ostatniego słowa jeśli chodzi o sprzedaż udziałów w tym biznesie w naszym kraju.

Aukcja 700 MHz w tym tygodniu?

Kilka dni temu UKE ogłosił start konsultacji nowego planu zagospodarowania częstotliwości z trzech zakresów: 694-791 MHz, 791-862 MHz oraz 470-694 MHz. Trwają miesiąc, czyli do początku września. Dla rynku to jednak jasny znak, że urząd spróbuje dotrzymać planu, że w tym roku przynajmniej zacząć procedurę rozdysponowywania wolnych częstotliwości: z zakresu 700 MHz (zwolnionych przez cyfrową telewizję naziemną) oraz 800 MHz (paczka pozostawiona przez Sferię z grupy Cyfrowy Polsat). Deutsche Telekom, właściciel T-Mobile Polska przypuszcza ponadto – jak czytamy w sprawozdaniu za II kw. br. – że także tym roku UKE może rozpocząć procedurę rozdysponowywania pasma z zakresu 26 GHz.

- Nie widzę powodu, aby konsultacje procedury rozdysponowania pasma 700 MHz musiały czekać aż zakończą się konsultacje nowego planu zagospodarowania częstotliwości. Myślę też, że skoro prezes UKE nie jest dziś związany żadnym konkretnym projektem przewidującym przeznaczenie fragmentu tego pasma na inne cele, niż komercyjne, to całość zasobu 700 MHz powinna zostać wystawiona na konkurencyjną aukcję i przeznaczony dla operatorów. W razie potrzeby państwo będzie mogło korzystać z tego pasma, tak jak korzysta z innych usług telekomunikacyjnych, także tych dla celów związanych z bezpieczeństwem państwa – mówi nam członek zarządu Orange Polska Witold Drożdż.

Choć na razie UKE konsultuje plan zagospodarowania pasma, to analitycy już zaczęli brać pod uwagę, że także właściwa procedura aukcyjna może ruszyć niebawem. W branży telekomunikacyjnej mówi się, że przed 15 sierpnia.

UKE: „nadchodzące tygodnie”

Witold Tomaszewski, p.o. rzecznika UKE mówi o „nadchodzących tygodniach”. Nie chce zdradzić, jaki urząd ma w tym zakresie plan: czy będzie to faktycznie aukcja, ani czy obejmie całość zasobu pasma 700 MHz, czy też część.