Były zarząd Orlenu może nie otrzymać premii

Nieudzielenie absolutorium członkom zarządu Orlenu jest podstawą niewypłacenia im premii rocznej. W ogólnych zasadach i warunkach przyznawania wynagrodzenia zmiennego zapisano, że o tym decyduje rada nadzorcza. Uchwała w tej sprawie jest jednak podstawą do wypłaty, o ile skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za dany rok obrotowy zostanie zatwierdzone przez walne zgromadzenie oraz jeśli członkowi zarządu zostało udzielone absolutorium z wykonania obowiązków. W raporcie rocznym Orlenu za 2023 r. napisano, że łączne potencjalnie premie należne byłemu ścisłemu kierownictwu spółki, należne do wypłaty w tym roku, wynoszą prawie 13,8 mln zł (w ubiegłym było to 9,5 mln zł). Każdy z 11 uprawnionych (w tym Obajtek) miał otrzymać po ponad 1,25 mln zł.

Zanim doszło do głosowania absolutorium, przedmiotem obrad walnego zgromadzenia były sprawy związane z zatwierdzeniem różnego rodzaju sprawozdań, m.in. zarządu z działalności grupy i spółki za 2023 r. oraz finansowego. Magdalena Bartoś, wiceprezes ds. finansowych Orlenu, powiedziała, odnosząc się do nich, że sytuacja finansowa koncernu była stabilna, mimo że wyniki zostały obciążone odpisami przekraczającymi 17 mld zł. Przypomniała, że największe przeszacowania objęły biznesy petrochemiczny i wydobywczy w Polsce i Pakistanie oraz firmę EuRoPol Gaz. W tym kontekście obecny zarząd cały czas prowadzi analizy i zapowiada podejmowanie działań naprawczych. Co więcej, w jego ocenie istnieje pilna potrzeba wypracowania konkretnych rozwiązań, co dziś jest jednym z jego priorytetów. Wszystkie sprawozdania będące przedmiotem obrad akcjonariuszy uzyskały wymaganą liczbę głosów. Podjęto też uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 4,15 zł na akcję (rok temu wynosiła 5,5 zł).