Z tego artykułu dowiesz się: Jak radzi sobie NewConnect.

Czy spółki z NC dają zarobić.

Jak GPW porządkuje rynek.

Dlaczego liczba emitentów spada.

WIG od ponad trzech lat porusza się w trendzie wzrostowym, natomiast NCIndex nie może się wyrwać z trendu bocznego. Proste porównanie stóp zwrotu wypada mocno na niekorzyść NC. A jeśli dodamy do tego niską płynność i szwankujące obowiązki informacyjne, to otrzymujemy smutny i pesymistyczny obraz tego rynku. Ale jest też druga strona medalu.

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Niezłe statystyki NC Focus

Obecnie na NewConnect notowane są 342 spółki, a ich łączna kapitalizacja wynosi ponad 11 mld zł. NCIndex ma wartość niespełna 270 pkt.

– Po wskaźniku NCIndex hossy nie widać i nie będzie widać, ponieważ indeks ten cechuje się tym, że regularnie wypadają z niego największe i najlepsze spółki, przechodzące na rynek regulowany. Zatem jest tak trochę, że im większe zainteresowanie niektórymi spółkami z NC, tym docelowo gorzej dla indeksu. Lepiej byłoby, gdyby ten indeks został zlikwidowany, bo zaburza obraz NewConnect – mówi Sebastian Huczek, wiceprezes INC. Dodaje, że aby popatrzeć sobie na faktyczną sytuację na NC, warto wziąć pod lupę segment NC Focus, czyli – według klasyfikacji GPW – elitę rynku alternatywnego.

Dane publikowane w cyklicznych biuletynach INC (w ramach giełdowego programu wsparcia pokrycia analitycznego) rzeczywiście potwierdzają, że ta grupa spółek nie wypada źle.

W najnowszym raporcie możemy wyczytać, że w I kwartale segment NC Focus odnotował wyraźny wzrost aktywności inwestorów. Łączna wartość obrotów spółkami wyniosła 278 mln zł wobec 133,5 mln zł w IV kwartale 2025 r., co oznacza wzrost o ponad 108 proc. kwartał do kwartału.

Na koniec marca średnia kapitalizacja spółek z NC Focus sięgała 93 mln zł. Z kolei średnia stopa zwrotu osiągnęła całkiem solidny wynik 10,6 proc., a stopa ważona obrotami wyniosła aż 88,2 proc. Z kolei stopa ważona kapitalizacją sięgnęła 23 proc. Ale dla pełnego obrazu warto dodać, że te imponujące wyniki wcale nie są normą podczas każdego okresu. I tak np. w IV kwartale 2025 r. stopy zwrotu kształtowały się na poziomach zbliżonych do zera. Z kolei w III kwartale 2025 r. były dodatnie, ale nie aż tak mocno jak w I kwartale 2026 r.

W segmencie NC Focus średni wskaźnik C/Z wynosi 22,5, a C/WK 3,3. Z kolei przeciętna stopa dywidendy przekracza 6 proc., co jest całkiem dobrym wynikiem (średnia dla WIG to okolice 4-5 proc.).

– O ile na szerokim rynku jest różnie (co nie oznacza, że wśród spółek spoza NC Focus nie ma okazji inwestycyjnych), o tyle analiza NC Focus pokazuje, że spółki z tego działu radzą sobie dobrze i w sporej części przewyższają średnie rynkowe – podsumowuje Huczek.

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Zgodnie z komunikatem GPW z 27 marca 2026 r. do NC Focus zakwalifikowano akcje 40 emitentów, tyle samo co po aktualizacji z 23 grudnia 2025 r. Jednocześnie wraz z początkiem kwietnia tego roku zmienił się skład – pięć spółek opuściło NC Focus, a ich miejsce zajęło pięć nowych.

W I kwartale najwyższe stopy zwrotu w segmencie NC Focus odnotował sektor technologiczny (+47,6 proc.) i to również on odpowiadał za największe obroty. Dodatnie stopy zwrotu osiągnęły również dobra konsumpcyjne (+20,2 proc.), finanse (+4,9 proc.) oraz produkcja przemysłowa (+3,7 proc.). Natomiast pod kreską były takie sektory, jak handel chemia czy surowce.

Jeśli chodzi o wartość obrotów, to w I kwartale zdecydowanym liderem był Scanway. Warto jednak mieć na uwadze, że w kolejnych okresach kosmiczna spółka będzie już uwzględniana w statystykach rynku głównego, ponieważ pod koniec marca zmieniła parkiet. Na kolejnych miejscach w zestawieniu spółek o najwyższych obrotach w I kwartale są: Sevenet, Excellence oraz One More Level. Ta ostatnia – podobnie jak Scanway – jest już notowana na rynku głównym GPW.

Liczba firm się kurczy na NewConnect

Zgodnie z nowym regulaminem, który wszedł w życie 7 maja, GPW będzie wykluczać z alternatywnego systemu papiery wartościowe spółek, które nie wypełniają obowiązków informacyjnych. Chodzi m.in. o terminową publikację wyników.

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Na dzień 7 maja GPW wskazała aż 21 spółek, które nie opublikowały dwóch lub więcej raportów rocznych. Były to: Parcel Technik, Aton-Ht, Cereal Planet, Euroinvestment, Aforti, Berg Holding, BRG, Minutor Energia, Oxygen, Prefa, Punch Punkt, Stilo Energy, West Real Estate, Polyslash, Gołąb, MVA Green Energy, EFE, Fabryka Konstrukcji Drewnianych, Govena Lighting, Ludus i Sheepyard. W ostatnich dniach na rynek trafiły uchwały GPW dotyczące wykluczenia z obrotu niektórych firm.

Zapytaliśmy Giełdę, ile spółek z NewConnect zostało teraz z rynku wycofanych, które spółki się wybroniły i podjęły kroki, żeby sytuację naprawić oraz czy w tym roku można się spodziewać kolejnych wykluczeń. Do czasu zamknięcia tego wydania gazety nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Aktualna liczba spółek na NewConnect jest najniższa od 2010 r. W 2011 r. było ich ponad 350. W okresie 2012-2017 ponad czterysta, a w ostatnich latach liczba emitentów oscylowała w okolicach 350-380.