W ostatnich dniach na rynkach akcji jest raczej spokojnie. Główne indeksy, czy to w USA czy w Europie, stanęły w miejscu, w większości jednak wciąż będąc blisko szczytów. W kraju także mamy przerwę w nowych rekordach, choć warto zwrócić uwagę na nowy szczyt indeksu WIG Banki w tym tygodniu. Wraz z brakiem napływu nowych informacji o eskalacji w konflikcie z Iranem lekko korygowała się w dół cena ropy naftowej. Mimo to rentowności obligacji skarbowych, zwłaszcza długoterminowych, pozostają wysokie.

Reklama Reklama

W USA w środę po sesji wyniki podała ostatnia z dużych firm technologicznych, czyli Nvidia. Dane okazały się wyższe od oczekiwań, które i tak były na bardzo wysokim poziomie. Co więcej, szacunki firmy na kolejny kwartał także zaskoczyły in plus. Tym samym sezon publikacji wyników w USA można uznać za zakończony. A ogólna ocena jest zdecydowanie pozytywna.

W Polsce publikacje wyników jeszcze trwają, a w ostatnich dniach głównie ze strony spółek małych i średnich. Warto odnotować dane Handlowego, które okazały się znacznie poniżej oczekiwań rynkowych. Na tle pozostałych banków, które wypadły albo neutralnie albo pozytywnie, dane Handlowego postrzegamy lekko negatywnie.

Z punktu widzenia makroekonomii uwaga rynku skupiona obecnie na dorocznym spotkaniu bankierów centralnych w Jackson Hole. Najbardziej oczekiwanym momentem jest wystąpienie szefa Fed Kevina Warsha planowane na piątek.

Być może da to wskazówki, co dalej z polityką monetarną w USA.