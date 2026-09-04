Dariusz Dadej, analityk Noble Securities
Wrzesień historycznie należy do najsłabszych miesięcy dla WIG, choć początek miesiąca nie przynosi na razie oznak realizacji tego negatywnego scenariusza. Od 1992 r. średnia stopa zwrotu dla września wynosi -1,49 proc., a mediana -0,91 proc., co czyni go statystycznie najsłabszym miesiącem w całym roku.
Po relatywnie udanym okresie wakacyjnym wrzesień często staje się czasem konsolidacji lub realizacji zysków.
Nie oznacza to jednak automatycznie spadków. W latach silnej hossy negatywna sezonowość bywa neutralizowana przez dominujący trend wzrostowy, a tegoroczny obraz rynku pozostaje wyraźnie lepszy od historycznych norm. Po ośmiu miesiącach roku WIG zyskał już ponad 30 proc., a wynik trzeciego kwartału sięga około 12 proc., co oznacza rezultat o 8,5 pp. wyższy od historycznej średniej i o 6,9 pp. od mediany. Modelowa alokacja dla września wynosi obecnie ~15 proc., co odzwierciedla wyjątkowo słabe historyczne statystyki tego miesiąca i sugeruje ostrożniejsze podejście do ryzyka. Z sezonowego punktu widzenia jest to okres, w którym warto zwracać uwagę na zachowanie rynku w pobliżu istotnych wsparć oraz sygnały pogorszenia sentymentu.
Podsumowując, wrzesień pozostaje statystycznie najsłabszym miesiącem dla WIG, jednak tegoroczna kondycja rynku – silny trzeci kwartał oraz wysoka stopa zwrotu od początku roku sprawiają, że inwestorzy wchodzą w ten wymagający okres z komfortowym zapasem.
Najbliższe tygodnie pokażą, czy rynek ponownie zdoła przeciwstawić się historycznym statystykom i utrzymać przewagę kupujących.
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