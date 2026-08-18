Na rynku głównym GPW trwa sezon publikacji wyników za I półrocze 2026 r. Tam spółki mają czas do 30 września. Natomiast na NewConnect ostatnim dniem na publikację raportu za II kwartał był 14 sierpnia. Tego dnia – analogicznie jak rok temu – na rynek trafiło ponad dwieście raportów. Niektóre nie zdążyły przed północą i sprawozdania opublikowały dopiero dzień później.
Z cyklicznej analizy „Parkietu” wynika, że kumulacja publikacji jest niestety normą. Średnia dla lat 2016-2026 to 214 raportów ostatniego możliwego dnia w przypadku danych za II kwartał. W przypadku III kwartału sytuacja wygląda jeszcze gorzej – średnia dla ostatniej dekady (2016-2025) to ponad 250 sprawozdań. W tym roku ta kumulacja nastąpi 16 listopada.
Obecnie na NewConnect notowanych jest 329 spółek o łącznej kapitalizacji przekraczającej 11 mld zł.
NCIndex podczas poniedziałkowej sesji spadał o niespełna 1 proc. Po południu miał wartość ponad 280 pkt. W ostatnich latach wskaźnik NewConnect radzi sobie znacznie gorzej niż WIG. Po imponującej covidowej hossie (w 2020 r. NCIndex zyskał prawie 109 proc.), w 2021 r. indeks NewConnect spadł o 21 proc., w 2022 r. o prawie 20 proc., w 2023 r. o 4 proc., a w 2024 r. o dodatkowe niemal 24 proc. Zeszły rok udało się wprawdzie zakończyć 9-proc. zwyżką, ale w porównaniu z 47-proc. stopą zwrotu z WIG mała giełda nadal nie prezentuje się dobrze. Analogicznie w tym roku – wprawdzie indeks zyskał kilkanaście procent, ale to nadal mniej niż WIG, który systematycznie ustanawia historyczne rekordy.
W poniedziałek indeks małej giełdy w górę ciągnęły takie spółki jak: Polman, SFD, Varsav Game Studios, MedTech, Defence.Hub, M Food czy S4E. Znajdziemy tu reprezentantów różnych branż.
I tak na przykład S4E zajmuje się sprzedażą urządzeń i oprogramowania wiodących światowych graczy. W II kwartale przychody spółki wzrosły o 55 proc. do 161,4 mln zł, a w I półroczu o 60 proc. do prawie 302 mln zł. Zarząd podkreśla, że sprzedaż wzrosła we wszystkich segmentach biznesowych. W II kwartale zysk brutto przekroczył 5,5 mln zł i był wyższy o 128 proc. niż rok wcześniej. W I półroczu wyniósł 9,3 mln zł (+117 proc.).
Z kolei M Food zajmuje się miodem i produktami pszczelimi. W II kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 23,1 mln zł i były o jedną piątą wyższe rok do roku. Grupa odnotowała 2,4 mln zł zysku netto, podczas gdy w II kwartale 2025 r. miała ponad 1 mln zł straty. Trwają prace nad nową strategią i dalszym rozwojem oferty. Pod uwagę brana jest również przeprowadzka na rynek główny GPW.
Poprawę wyników odnotowało również Varsav Game Studios. Po udanym I kwartale, również w kolejnych miesiącach widać było dobre wyniki sprzedażowe gry „Bee Simulator” – już prawie 7 lat po jej premierze. Przychody wzrosły, a wynik się poprawił – mimo zwiększonych kosztów operacyjnych. Obecnie studio koncentruje się na nowej grze „Barkour”. W II kwartale projekt wszedł w końcową fazę produkcji.
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Dobre wieści napłynęły też ze spółki Polman. Pierwsze półrocze 2026 r. pokazuje wyraźną poprawę. Przychody ze sprzedaży osiągnięte od kwietnia do czerwca wzrosły rok do roku o ponad 88 proc., a zamiast straty teraz pojawił się zysk. Zarząd ocenia, że na poprawę sytuacji spółki istotny wpływ miała realizacja specjalistycznych usług dla przemysłu (m.in. wymiana złóż katalitycznych, czyszczenie i obsługa instalacji przemysłowych oraz serwis chłodni).
Wyraźną poprawę odnotowało też SFD.
– Drugi kwartał potwierdził utrzymanie wysokiego tempa rozwoju. Szczególnie pozytywnie oceniamy wyniki kanałów e-commerce, w których liczba transakcji wzrosła o 30 proc. rok do roku. Wzrost sprzedaży jest efektem konsekwentnego rozwoju marek własnych, poszerzania oferty oraz zwiększania obecności SFD zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych – komentuje prezes spółki, Mateusz Pazdan. Z kolei wiceprezes zarządu ds. finansów, Przemysław Kwiatkowski wskazuje na wyniki: skonsolidowane przychody wzrosły o ponad 27 proc. rok do roku, przy jednoczesnym wzroście zysku netto do 3,5 mln zł z 1,4 mln zł. W całym I półroczu spółka wypracowała w ujęciu jednostkowym 7,3 mln zł zysku netto, 6,9 mln zł jako grupa oraz 7,3 mln zł dodatnich przepływów z działalności operacyjnej.
Również zarząd MedTechu Solutions wskazuje na istotną poprawę wyników. Wynik netto zwiększył się rok do roku o 40 proc.
– Poprawiliśmy kluczowe parametry finansowe i osiągnęliśmy dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Równolegle wykonaliśmy ważny krok, podpisując umowę dotyczącą Good For You Medical – komentuje Jarosław Kaim, prezes MedTech Solutions.
Natomiast na drugim biegunie – czyli w grupie spółek najmocniej w poniedziałek przecenionych – były m.in. 7Fit, CMI, Hurtimex czy Jujubee. Akcje 7 Fit po południu traciły aż 22 proc. Trudno uzasadnić tak drastyczną przecenę danymi z raportu. W II kwartale przychody wzrosły o ponad 22 proc. Na poziomie netto jest zysk, ale niższy niż rok temu. To skutek rosnących kosztów, w tym związanych z zaopatrzeniem w surowce (7Fit jest producentem i dystrybutorem odżywek i suplementów diety). W całym I półroczu przychody wzrosły o 41 proc., a zysk netto poszedł w górę o 43 proc.
W poniedziałek taniały też akcje Legimi. Skonsolidowane przychody w II kwartale były o 7,6 proc. niższe niż rok wcześniej. EBITDA była ujemna i wyniosła 1,8 mln zł, a strata netto sięgnęła 2,7 mln zł. Zarząd w przyszłość patrzy z optymizmem.
– Drugi kwartał był okresem domykania projektów przygotowywanych od kilku kwartałów. Ich koszty ponieśliśmy teraz, a efekty będą pracowały na kolejne okresy. Równolegle przebudowujemy bazę klientów – zapowiedział prezes Mikołaj Małaczyński.
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