Z tego artykułu dowiesz się: Które spółki z NewConnect zostały zawieszone.

Jakie mogą być sankcje za brak raportu.

Jak radzi sobie NewConnect.

Która spółka zadebiutuje za kilka dni.

Aż o 20 proc. spadła w ciągu ostatniej dekady liczba spółek notowanych na NewConnect. To m.in. skutek przeprowadzek na rynek główny, ale także usuwania z parkietu firm, które nie wypełniają swoich obowiązków względem inwestorów. Dotyczy to m.in. publikacji raportów okresowych. Mimo zaostrzenia przepisów, spółek naruszających rynkowe standardy nadal nie brakuje. Pokazuje to sezon publikacji wyników za II kwartał.

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Które spółki z NewConnect zawiesiła Giełda

Z dniem 18 sierpnia GPW zawiesiła obrót akcjami takich firm jak Atomic Jelly oraz Vee, a także zdecydowała o dalszym zawieszeniu obrotu walorami 13 „recydywistów”. Chodzi o spółki: Cherrypick Games, CTE Group, Ecnology, EKO-OZE, Falcon 1 Green World, Honey Paymant, Hyenergy, Intrmarum, Merlin, Prime Bit Games, PRS, Robs Group Logistic oraz Polkap.

W przypadku spółki Vee warto odnotować, że 13 sierpnia pojawił się komunikat z którego wynika że data publikacji raportu została zmienia z 14 na 19 sierpnia. Jest to zaskakujące, bo to właśnie 14 sierpnia był ostatnim możliwym dniem na publikację sprawozdania za II kwartał na NC. W raporcie bieżącym zarząd nie wyjaśnił z czego wynika zmiana. Jeszcze większą dezorientację przynosi lektura raportów bieżących Atomic Jelly. 14 sierpnia spółka podała, że zmienia termin publikacji z 14 sierpnia na ... 14 października. Z kolei 17 sierpnia znów zmieniał termin: tym razem z 14 października na 20 sierpnia.

Zgodnie z zaostrzonymi przez GPW przepisami, spółki które nie opublikują dwóch kolejnych raportów rocznych, zostaną obligatoryjnie wykluczone z obrotu. Nowe przepisy przewiduje również dodatkowe ograniczenie. Emitent, którego instrumenty finansowe zostaną wykluczone, będzie mógł ubiegać się o wprowadzenie do obrotu swoich papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy.

Jak radzi sobie NewConnect

NewConnect wystartował u szczytu hossy latem 2007 r. Gros firm notowanych na tym rynku rozczarowało inwestorów. Część spółek upadła w atmosferze skandalu. Ale jest też całkiem spore grono takich, które dzięki NC rozwinęły swój biznes. Ponad 100 już zdążyło się przenieść na rynek główny.

Obecnie na NewConnect jest 328 spółek. Za kilka dni pojawi się nowa - reprezentująca ciekawą branżę technologii kosmicznych. Zarząd GPW wyznaczył 25 sierpnia 2026 r. jako pierwszy dzień notowania akcji Thorium Space. Do obrotu zostanie wprowadzonych łącznie 2 460 169 akcji, w tym 1 101 000 serii I, objętych przez inwestorów w czerwcu tego roku. W ostatnich miesiącach spółka pozyskała blisko 34 mln zł z emisji serii H i I, a dodatkowo wzmocniła bilans poprzez konwersję 9 mln zł pożyczek na akcje.

To właśnie od NewConnect swoją przygodę z rynkiem kapitałowym rozpoczynały Creotech Instruments oraz Scanway, które już przeniosły się na rynek główny i z powodzeniem rozwijają swój kosmiczny biznes. Z kolei na NewConnect niedawno zadebiutowało Liftero.