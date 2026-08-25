Z tego artykułu dowiesz się: Jak wypadł debiut Thorium Space.

Ile środków z emisji pozyskała spółka.

Jakie ma plany.

Jakie perspektywy ma przemysł kosmiczny.

Akcje Thorium Space, polskiej spółki technologicznej zadebiutowały dziś na NewConnect. Do obrotu wprowadzono 2 460 169 akcji. W pierwszych minutach handlu kurs wzrósł o 14 proc. do 22,88 zł. Obecnie zyskuje prawie 13 proc. przy stosunkowo wysokim obrocie. Jego wartość przekroczyła już 8 mln zł. To dziś najwyższy obrót na NewConnect.

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Jakie plany ma Thorium Space

Thorium Space to czwarty przedstawiciel sektora kosmicznego na warszawskiej giełdzie – Creotech Instruments i Scanway są notowane na rynku głównym, a Liftero na NewConnect.

– Debiut na NewConnect rozpoczyna dla Thorium Space nowy etap jako spółki publicznej. Wiąże się z większą odpowiedzialnością wobec rynku, regularnym raportowaniem oraz transparentną komunikacją Jednocześnie naszym priorytetem pozostaje realizacja kolejnych etapów projektów i zwiększanie gotowości rynkowej rozwijanych technologii – komentuje Piotr Mierzejewski, prezes Thorium Space.

Wśród akcji wprowadzonych do obrotu znalazło się 1 101 000 akcji serii I, objętych przez inwestorów w ramach zakończonej w czerwcu oferty publicznej, z której spółka pozyskała 22 mln zł. Łącznie z wcześniejszą emisją akcji serii H Thorium pozyskało w 2026 r. blisko 34 mln zł. Dodatkowo, w lipcu spółka wzmocniła bilans poprzez konwersję ok. 9,1 mln zł zadłużenia pożyczkowego na akcje. Pozyskane finansowanie ma wesprzeć rozwój biznesu.

Czym zajmuje się Thorium Space

Thorium Space rozwija technologie z myślą o budowaniu pozycji europejskiego dostawcy kluczowych technologii SATCOM, koncentrując się na systemach antenowych, rozwiązaniach dla ładunków telekomunikacyjnych oraz własnych układach ASIC (ang. application-specific integrated circuit – red.). Wartość rynku, na którym działa spółka może wzrosnąć z 0,8–1,4 mld USD w 2027 r. do 1,5–2,5 mld USD w 2030 r.

Strategia Thorium Space na lata 2026–2036 zakłada stopniowe wprowadzanie technologii na rynek. Pierwszy etap obejmuje przygotowanie do komercjalizacji układów scalonych i modułów antenowych w perspektywie 2–3 lat. Kolejne etapy przewidują rozwój terminali oraz bardziej zaawansowanych systemów komunikacji satelitarnej. Spółka realizuje obecnie sześć projektów.

Docelowymi rynkami dla rozwijanych technologii są rynki podwójnego zastosowania – instytucjonalny, obronny i cywilny.