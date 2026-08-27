Notowania akcji VRG spadają w czwartek na giełdzie po tym, jak krakowska grupa handlowa VRG kierowana przez Mateusza Kolańskiego podała wyniki zaproszenia do sprzedaży akcji skierowanego do inwestorów 10 dni temu. Jak się okazuje, podaż akcji w odpowiedzi na zaproszenie była dużo większa niż popyt ze strony spółki.

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VRG skupi akcje po 5,5 zł za walor

Z komunikatu VRG, właściciela sklepów z odzieżą i biżuterią wynika, iż podaż akcji była na tyle duża, że cena w skupie została ustalona w dolnym przedziale proponowanych widełek 5,5-6 zł, a oferty podlegają istotnej redukcji.

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Spółka chciała skupić nieco ponad 8,44 mln walorów (3,6 proc. wszystkich), a w odpowiedzi na zaproszenie inwestorzy zgłosili się w sumie z ponad 32,75 mln akcji po 5,5 zł za sztukę. Na tym poziomie ustalono też ostateczną cenę w skupie.

Dla przypomnienia, średnia wycen akcji VRG przez biura maklerskie jest sporo wyższa. Pisaliśmy o tym tutaj.

– W związku z tym, że liczba ta przekracza ostateczną liczbę akcji nabywanych wynoszącą 8.440.410, oferty sprzedaży w zakresie obejmującym cenę ostateczną podlegają redukcji wg stopy wynoszącej 74,23 proc. – poinformował zarząd VRG.

Zgodnie z harmonogramem zaproszenia, do rozliczenia transakcji dojść ma 31 sierpnia.

Patrząc tylko na stopę redukcji można by sądzić, że inwestorzy chcieli gremialnie sprzedawać akcje po cenie zaproponowanej przez zarząd VRG. Jednak zarząd VRG nie podał, ilu inwestorów sprzedaje papiery, a gdy spojrzymy na dotychczasowy skład akcjonariatu i porównamy go z liczbą walorów, które inwestorzy chcą sprzedać, można dojść do ciekawych wniosków.

Największymi pakietami akcji VRG dysponują porozumienie zbudowane przez rodzinę założyciela Colian Holding Jana Kolańskiego (prezes Mateusz Kolański to jego syn) i podmioty powiązane (42,8 proc. akcji i głosów), OFE Złota Jesień (19 proc.) oraz OFE Nationale Nederlanden (13,97 proc.). W wypadku OFE NN na pakiet akcji składa się.... 32,75 mln walorów, czyli tylko nieco mniej niż w ofertach otrzymanych przez VRG. Czy to trafna obserwacja – na razie nie wiemy.

Akcje dla menedżerów za 4 lata

Przypomnijmy, że VRG kupuje akcje własne, aby (podobnie jak chciało to zrobić bez skutku Asseco) zaoferować je menedżerom w ramach programu motywacyjnego. Nie stanie się to jednak szybko.

Topowi pracownicy grupy (do 99 osób) będą mogli oni objąć akcje, jeśli skumulowany zysk operacyjny grupy (EBIT) za trzy lata obrotowe będzie nieniższy niż 501 mln zł (z wyłączeniem standardu rachunkowości MSSF16), a biegły rewident nie zgłosi zastrzeżeń do sprawozdań. Program dotyczy lat 2026-2028, a akcje menedżerowie będą mogli obejmować w 2030 r.

"W przypadku braku przeznaczenia ich na program motywacyjny, o którym mowa w zdaniu powyższym, akcje mogą być przeznaczone do umorzenia" – informowała spółka.

W czwartek o godz. 14.45 za walor VRG płacono 5,48 zł, o 2,84 proc. mniej niż na środowym zamknięciu. Po chwili przekroczył ponownie 5,5 zł.