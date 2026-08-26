Tomasz Hońdo, CFA, starszy ekonomista, Quercus TFI.
Dobiegający końca sezon publikacji wyników finansowych amerykańskich spółek, którego ostatnim znaczącym akcentem będzie zaplanowany na środę po sesji raport Nvidii, przyniósł znów sporo pozytywnych zaskoczeń. Co prawda niemal 50-procentowy wzrost zysków rok do roku to dzieło w dużym stopniu garstki technologicznych gigantów spod sztandaru AI, z których część na dodatek ujęła w wynikach czysto „papierowe” przeszacowania wartości innych, niepublicznych big techów, ale medianowy wzrost zarobków o kilkanaście procent rok do roku też wygląda solidnie.
Mimo pozytywnego wydźwięku sezonu wyników, indeks S&P 500 ma ostatnio trochę trudności z kontynuacją trendu wzrostowego. Entuzjazm związany z pokonaniem na początku sierpnia rekordu z maja okazał się krótkotrwały, a resztę kończącego się miesiąca indeks spędził w łagodnej korekcie, powracając w efekcie do przebitego wcześniej szczytu (który notabene pełni teraz rolę technicznego wsparcia).
Po rozpoczynającym się niebawem wrześniu, z uwagi na jego złą sławę w statystykach sezonowych (średnio najsłabszy miesiąc roku), oczekiwałbym możliwej kontynuacji zadyszki na Wall Street, być może z finałem w postaci fazy bardziej dynamicznej przeceny.
Tym bardziej, że rosnąca niepewność polityczna przed listopadowymi wyborami do Kongresu zwykle odbija się rynkom czkawką w tym okresie.
Taka sezonowo-polityczna korekta często bywa jednak okazją do akumulacji przed lepszą końcówką roku.
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