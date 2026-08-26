5 sierpnia KNF nałożyła łącznie 47,5 mln zł kar na PKO Bank Polski, o czym poinformowała w komunikacie 17 sierpnia. Zarzuty Komisji dotyczyły oferowanych przez bank lokat strukturyzowanych.

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W środę KNF poinformowała, że bank złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.

Lokaty strukturyzowane to produkt finansowy, który łączy w sobie cechy lokaty terminowej oraz inwestycji w instrumenty finansowe. Bank, jako instytucja oferująca produkt, dzieli powierzony kapitał na dwie części – np. w obligacje skarbowe oraz na zakup instrumentów pochodnych, np. opcji powiązanych z wybranym aktywem bazowym – przykładowo z akcją, indeksem giełdowym czy walutą.

PKO BP otrzymał od KNF łącznie pięć kar. W połowie sierpnia Komisja informowała, że maksymalny wymiar każdej z nałożonych kar to ponad 3,8 mld zł, a decyzja nie jest prawomocna. Bank w komentarzu przesłanym wówczas PAP podkreślił, że nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji i skorzysta z przysługujących mu środków prawnych.

Największą, wynoszącą 26 mln zł karę bank otrzymał za „nieinformowanie klientów o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych na rzecz tych klientów”. Zdaniem Komisji bank nie zidentyfikował dwóch rodzajów konfliktów interesów występujących w działalności banku.

Konflikty te – jak relacjonowała Komisja – wpływały jednocześnie na marże pobierane przez Bank oraz na odsetki oferowane klientom. KNF oceniła jednocześnie, że sytuacje te nie stanowiłyby podstawy do zastrzeżeń, jeśli konflikty byłyby właściwie zarządzane. KNF podkreśliła, że bank – zgodnie z obowiązującym prawem – był zobowiązany do poinformowania o istniejących konfliktach interesów jeszcze przed zawarciem umowy. Przepis ten ma umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy.

„Jest to szczególnie istotne w kontekście konfliktu interesów, który jest zagrożeniem dla zyskowności produktu finansowego dla klienta. Brak wypełnienia w tym zakresie obowiązku informacyjnego był zatem działaniem niezgodnym z najlepiej pojętym interesem klientów, a także cechującym się brakiem rzetelności i profesjonalizmu” – stwierdziła KNF.

Zastrzeżenia Komisji budziło też nieprzeprowadzenie analizy struktury kosztów i opłat proponowanej w odniesieniu do lokat strukturyzowanych. Bank miał nie zbadać, czy koszty lub opłaty związane z lokatą strukturyzowaną nie powodują pogorszenia oczekiwanej rentowności lokat strukturyzowanych. W tym przypadku PKO BP otrzymał 8 mln zł kary.

Ponadto bank – w ocenie KNF – od 7 lutego do 16 listopada 2022 r. nie stosował rozwiązań ofertowych, które miałyby zapewnić, że lokata strukturyzowana będzie odpowiednia dla grupy docelowej. Kara w tym przypadku wyniosła 4 mln zł. W kwestii grup docelowych – jak podano – zastrzeżenia KNF budził też brak opracowania i wdrożenia przez bank rozwiązań dotyczących procesu opracowywania lokat, który zapewniałby, że będą one odpowiednie dla grupy docelowej.

Ostatnia, a zarazem najmniejsza kara – 1,5 mln zł – dotyczy kierowania „do klientów lub potencjalnych klientów informacji sprzedażowych nierzetelnych, mogących budzić wątpliwości i wprowadzających w błąd”. „Regulacje w zakresie materiałów udostępnianych klientom są istotne, gdyż zapewniają dostęp do precyzyjnych i wiarygodnych informacji, na podstawie których klient może podjąć świadomą decyzję o powierzeniu bankowi swoich środków” – podkreśliła KNF.

PKO BP przekazał PAP, że decyzja KNF dotyczy historycznych spraw związanych z lokatami strukturyzowanymi z gwarancją kapitału z lat 2021-2023. „Produkty objęte postępowaniem stanowiły ok. 1 proc. wartości wszystkich produktów inwestycyjnych PKO Banku Polskiego. Kwestie, których dotyczy decyzja, zostały już dostosowane do oczekiwań nadzoru. Nie zgadzamy się ze stanowiskiem KNF i skorzystamy z przysługujących nam środków prawnych” – podkreśliło biuro prasowe banku.