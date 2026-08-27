Zysk netto Banku Handlowego w II kwartale 2026 r. wzrósł 93,7 proc. rok do roku i spadł 16,8 proc. w ujęciu kwartalnym.

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W I połowie 2026 roku zysk netto wyniósł 706,4 mln zł, co oznacza wzrost o 17,6 proc. rdr głównie - jak podał bank - w wyniku wzrostu wyniku na działalności skarbcowej oraz dodatniego wyniku na działalności zaniechanej w wysokości 38,4 mln w porównaniu do straty w wysokości 273,6 mln zł odnotowanej rok wcześniej. Wzrost ten został częściowo skompensowany przez wzrost obciążenia z tytułu podwyższonej stawki podatku dochodowego z 19 proc. do 30 proc.

Drugi kwartał 2026 roku był ostatnim okresem funkcjonowania Citi Handlowego w dotychczasowym modelu z segmentem detalicznym.

W połowie czerwca 2026 roku nastąpiło przeniesienie bankowości detalicznej Citi Handlowy do VeloBanku. Transakcja ta obejmowała m.in. portfel kart kredytowych, pożyczek i kredytów detalicznych, a także depozytów klientów detalicznych i aktywów w zarządzaniu.

Bankowość detaliczna będąca przedmiotem transakcji obejmowała ponad 1,5 tys. pracowników, 17 oddziałów, ponad 6 mld zł kredytów oraz blisko 21 mld zł depozytów.

Po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży segmentu bankowości detalicznej, bank koncentruje się teraz na rozwoju bankowości instytucjonalnej.

„Nasze strategiczne skupienie na rozwoju relacji z klientami korporacyjnymi przynosi wymierne rezultaty. Notujemy dwucyfrowe wzrosty nie tylko w akcji kredytowej, ale również w bankowości transakcyjnej i działalności skarbowej” - powiedziała cytowana w komunikacie Elżbieta Czetwertyńska, prezes zarządu Citi Handlowy.

Wynik odsetkowy w II kwartale wyniósł 459,4 mln zł; wynik ten spadł 13,3 proc. rdr i spadł 2,5 proc. kdk. Wynik z prowizji wyniósł natomiast 118,5 mln zł; wzrósł 11,3 proc. rdr i wzrósł 10,4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Przychody bankowości instytucjonalnej w drugim kwartale 2026 roku wyniosły 696 mln zł, co oznacza spadek o 16 proc. w ujęciu rocznym.

W I półroczu 2026 grupa odnotowała wzrost przychodów z działalności kontynuowanej o 3,4 proc. rdr dzięki wyższemu wynikowi prowizyjnemu oraz wzrostowi wyniku na działalności skarbcowej.

Koszty ogółem w II kwartale były na poziomie 211,3 mln zł; wzrosły 23,6 proc. rdr i spadły 36,9 proc. kdk.

Bank podał, że w ramach działalności pozostającej w jego strukturach zostały wyróżniono dwie nowe linie biznesowe: segment bankowości korporacyjnej (obejmujący działalność transakcyjną i powiernictwo oraz bankowość relacyjną) oraz segment rynków finansowych (obejmujący działalność międzybankową i działalność klientowską).

Citi podał, że portfel kredytowy w bankowości instytucjonalnej rośnie już od sześciu kwartałów z rzędu. W samym drugim kwartale wolumeny kredytowe urosły o 16 proc. rdr, w porównaniu ze średnią sektora +10 proc. rdr. Wartość nowych umów, podwyższonych limitów oraz przedłużonego finansowania wyniosła w drugim kwartale 1,4 mld zł.

Suma bilansowa grupy wyniosła 72,6 mld zł i była niższa o 6,3 mld zł, tj. 8 proc. w porównaniu z końcem 2025 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec I półrocza 2026 roku wynosił 25,8 proc., wobec 23,5 proc. na koniec 2025 roku. Bank podał, że na poziom współczynnika miał wpływ sprzedaż działalności detalicznej, co w efekcie przyczyniło się do spadku ekspozycji na ryzyko kredytowe.