ZBP przekazał, że w 2025 r. wynik finansowy banków przekroczył 49 mld zł. Jak podano, wynik po sześciu miesiącach br. stanowi 43,7 proc. wyniku z całego 2025 r.

Reklama Reklama

Zyski banków obniżone przez wyższy CIT

Spadek wyniku finansowego netto o 8,7 proc. - zdaniem Związku - wynikał przede wszystkim ze wzrostu stawki CIT. W 2026 r. stawka ta wzrosła z 19 do 30 proc.; w przyszłym roku spadnie do 26 proc., a w 2028 - do 23 proc.

Bankowcy ocenili, że wynik rekompensowany jest częściowo spadkiem odpisów i rezerw na ryzyko o 37 proc. rok do roku. Przychody z tytułu odsetek spadły o 8,11 mld zł w II kwartale br. wobec II kwartału 2025 r. Jednocześnie koszty odsetek zmniejszyły się o 7,3 mld zł, a odpisy i rezerwy - o ponad 2,8 mld zł.

Podatek CIT zapłacony przez banki w II kwartale br. wzrósł o 4,1 mld zł wobec II kwartału 2025 r. Z danych ZBP wynika, że po sześciu miesiącach bieżącego roku banki zapłaciły 12,3 mld zł CIT.

Przychody odsetkowe banków zmniejszyły się o 9,1 proc. rok do roku i na koniec II kwartału przekroczyły 81,3 mld zł. Spadek wyników odsetkowych ograniczany jest spadkiem kosztów odsetkowych (o 21,2 proc. rdr), które w tym okresie wyniosły 27,1 mld zł wobec 34,4 mld zł rok wcześniej. Ponadto, koszty działalności banków po I półroczu br. przekroczyły 33 mld zł, rosnąc o 8 proc. wobec I półrocza 2025 r., kiedy wyniosły 30,6 mld zł.

Prognozy ZBP dla banków na cały 2026 rok

Związek Banków Polskich prognozuje, że wynik finansowy netto banków w całym 2026 r. przekroczy 38,2 mld zł, spadając wobec odczytu za 2025 r. na poziomie ponad 49,1 mld zł.

Powołując się na raport AMRON-SARFiN podano, że w II kwartale 2026 r. banki udzieliły 83,6 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 39,7 mld zł. To najlepszy wynik pod względem liczby udzielonych kredytów od 2007 r. oraz rekordowa wartość akcji kredytowej. W porównaniu z I kwartałem 2026 r. liczba nowych kredytów wzrosła o 14,3 proc., a ich wartość o 18,9 proc. W ujęciu rocznym wzrost wyniósł odpowiednio 50,5 proc. i 61,5 proc. Udział refinansowań w nowej sprzedaży przekroczył 26 proc.

W I półroczu 2026 r. banki udzieliły niemal 157 tys. kredytów mieszkaniowych wartych ponad 73 mld zł, co stanowi około 70 proc. całej akcji kredytowej zrealizowanej w 2025 r. Średnia wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w II kwartale wyniosła 475 tys. 652 zł, czyli o 4 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i o 7,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych osiągnęła rekordowy poziom ponad 529,7 mld zł, rosnąc o 2 proc. w ujęciu kwartalnym i o 5,84 proc. rok do roku.