Kraj

  • TEXT – wyniki za I kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu
  • XTB – wyniki za I półrocze ¶ APATOR – wyniki za I półrocze
  • COGNOR – wyniki za I półrocze
  • MEDINICE – wyniki za I półrocze
  • STALPRODUKT – wyniki za I półrocze
  • KINO POLSKA – wypłata 1,18 zł dywidendy na akcję
  • MOSTOSTAL WARSZAWA – kontynuacja NWZA z 29 lipca
  • TELGAM – ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 0,40 zł na zaproszenie spółki
  • BEST – wprowadzenie do obrotu na Catalyst 1 000 000 obligacji serii AF3 o wartości nominalnej 100 zł każda

Świat

  • USA – indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan
  • Strefa euro – koniunktura gospodarcza w sierpniu
  • Francja – korekta danych o PKB w drugim kwartale, inflacja konsumencka w sierpniu