Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 28.08.2026
Wyniki półroczne spółek m. in: XTB, Medinice i Cognor; dane gospodarcze ze strefy euro i USA. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
28.08.2026 05:01
Publikacja:
28.08.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
-
TEXT – wyniki za I kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu
-
XTB – wyniki za I półrocze ¶ APATOR – wyniki za I półrocze
-
COGNOR – wyniki za I półrocze
-
MEDINICE – wyniki za I półrocze
-
STALPRODUKT – wyniki za I półrocze
-
KINO POLSKA – wypłata 1,18 zł dywidendy na akcję
-
MOSTOSTAL WARSZAWA – kontynuacja NWZA z 29 lipca
-
TELGAM – ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 0,40 zł na zaproszenie spółki
-
BEST – wprowadzenie do obrotu na Catalyst 1 000 000 obligacji serii AF3 o wartości nominalnej 100 zł każda
Świat
-
USA – indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan
-
Strefa euro – koniunktura gospodarcza w sierpniu
-
Francja – korekta danych o PKB w drugim kwartale, inflacja konsumencka w sierpniu