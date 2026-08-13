Czasowa obniżka VAT i limit cen na stacjach

Głównym filarem rządowej interwencji jest obniżka podatku VAT na paliwa silnikowe z 23% do 8%, która potrwa od 17 do 31 sierpnia. Według szacowników przekłada się to na spadek cen benzyny i diesla o 90 groszy do około 1 zł na litrze.

Reklama Reklama

Dodatkowo przywrócono mechanizm cen maksymalnych. Ministerstwo Energii będzie codziennie publikować limity cenowe dla stacji.

Kluczowe założenia programu:

Sztywne ramy czasowe:

Brak obniżki akcyzy:

Presja na koncerny paliwowe:

Ropa Brent i WTI pod presją podaży

Działania na polskim rynku idealnie zbiegają się w czasie ze słabością globalnego rynku surowcowego. Europejska ropa Brent spadła poniżej poziomu 87 USD za baryłkę, natomiast amerykańska WTI jest notowana w okolicach 81 USD.

Co ciągnie ceny surowca w dół?

Gwałtowny skok zapasów w USA:

Redukcja premii za ryzyko:

Amerykańskie rezerwy SPR na historycznych minimach

Mimo krótkoterminowej korekty cen, sytuacja w dłuższym horyzoncie pozostaje napięta. Aby stabilizować rynek, Stany Zjednoczone w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie uwalniały surowiec ze Strategicznych Rezerw Ropy (SPR).

W efekcie amerykańskie rezerwy spadły poniżej 300 mln baryłek, to poziomy najniższe od lat 80. XX wieku, gdy rezerwy tworzono po embargo z lat 70. Brak „poduszki bezpieczeństwa” w postaci SPR sprawia, że rynek paliw pozostanie wyjątkowo podatny na ewentualne szoki podażowe na Bliskim Wschodzie pod koniec roku. Biorąc pod uwagę planowane wypuszczanie rezerw na rynek, pozostaje nam ok. 10-12 tygodni, zanim spadną one do krytycznego poziomu z punktu bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.

Co to oznacza dla kierowców?

Splot rządowej obniżki podatku VAT oraz spadków cen ropy na giełdach światowych stwarza idealne okno do tańszego tankowania w drugiej połowie sierpnia. Należy jednak pamiętać o sztywnym terminie wyjścia z programu, od 1 września stawki podatkowe wracają do normy, co przy uszczuplonych rezerwach w USA może szybko przełożyć się na ponowne wzrosty cen na stacjach.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl