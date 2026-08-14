Polska gospodarka utrzymuje solidne tempo wzrostu. Według danych GUS w II kwartale 2026 r. PKB zwiększył się realnie o 3,8 proc. r/r, wobec 3,5 proc. w I kwartale. To już dziewiąty kwartał z rzędu, w którym dynamika wzrostu przekracza 3 proc. Wynik potwierdza dobrą kondycję krajowej gospodarki, szczególnie na tle UE, gdzie tempo wzrostu pozostaje wyraźnie niższe. Inflacja natomiast pozostaje w pobliżu celu NBP. Odczyt CPI na poziomie około 3 proc. oznacza, że inflacja znajduje się w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu wynoszącego 2,5 proc.. Obecne dane o inflacji nie dają wyraźnych argumentów za obniżką stóp procentowych. Jednocześnie dane o handlu zagranicznym wskazują na utrzymującą się aktywność eksportową. Taka mieszanka danych makroekonomicznych sprzyjała również krajowym obligacjom skarbowym. Rentowności papierów o różnych terminach zapadalności spadły. Dochodowość 10-letnich obligacji pozostaje w okolicach 5,8 proc., przy czym poziom ten nadal jest relatywnie wysoki, ale sprzyja atrakcyjności oferty Ministerstwa Finansów na rynku pierwotnym. Przetargi zamiany cieszą się popularnością wśród inwestorów. Cały czas istotnym czynnikiem ryzyka pozostają jednak finanse publiczne. Według prognoz MF relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB może wzrosnąć do 65,1 proc. w 2026 r., przekraczając unijny poziom referencyjny 60 proc. Niewielkie zmiany na rynku i sezon wakacyjny sprzyjają względnemu spo­kojowi. Większej aktywności inwestorów można oczekiwać wraz z końcem wakacji.