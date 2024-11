07:31 Notowania kontraktów sugerują zwyżki na Wall Street

Notowania kontraktów terminowych na indeks Dow Jones Industrial rosną o 1,1 proc. na S&P 500 o 1,1 proc. i na Nasdaq 100 o 1 proc. Kontrakty na indeks małych spółek Russell 2000 zyskują 2 proc.

07:21 Giełdy azjatyckie reagują na wyniki wyborów

Japoński indeks giełdowy Nikkei 225 rośnie o 2,4 proc., chiński Shanghai Composite zyskuje 0,45 proc. Koreański KOSPI spada jednak o 0,9 proc., a Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu zniżkuje o prawie 2 proc.

07:18 Złoty przeżywa ciężkie chwile

Wyniki amerykańskich wyborów nie są dobrą informacją dla złotego. Ten wyraźnie traci na wartości. Wobec dolara osłabia się o poranku o ponad 2 proc. i ten jest wyceniany na 4,07 zł. Euro kosztuje 4,37 zł po wzroście o 0,4 proc.

- Złoty na razie mocno traci - dolar jest najdroższy od czerwca, kosztuje już ponad 4,07 zł. Jeśli Trump wygra, możemy zobaczyć dalsze osłabienie naszej waluty. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna. Wyniki z niektórych swing states mogą jeszcze wszystko zmienić. Szczególnie jeśli Harris osiągnie tam dobre wyniki. Dlatego warto zachować ostrożność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – wskazuje Tymoteusz Turski, analityk XTB.

07:16 Elon Musk w sztabie Trumpa

Miliarder Elon Musk zatweetował ze sztabu Donalda Trumpa. Na zdjęciu, pomiędzy Trumpem a Muskiem, Dana White, prezes federacji mieszanych sztuk walki UFC. Czekamy na wystąpienie Trumpa.



07:14 Trump wygrał w Georgii

Donald Trump zwyciężył wybory w Georgii, jednym z kluczowych stanów „wahających się”. Trump ma już 248 głosów elektorskich, a Kamala Harris 216. Do zwycięstwa potrzeba 270.

07:12 Trump trade wraca. Dolar w natarciu

Perspektywa zwycięstwa Donalda Trumpa przynosi na światowych rynkach umocnienie tzw. Trump trade. Co to oznacza? Obserwujemy m.in. umocnienie dolara. Ten zyskuje wobec euro około 1,5 proc. i para EUR/USD jest w okolicach 1,075.

07:11 Harris nie przemówi do zwolenników

Według Fox News, wiceprezydent Kamala Harris nie wygłosi przemówienia do swoich zwolenników na powyborczym wiecu w Howard University. Sztab demokratów nie udziela komentarzy.

"Nic bardziej nie zaskakuje tej nocy, jak właśnie obrazki ze sztabu Kamali Harris, które są zupełnie nieamerykańskie" - pisze na RP.pl Michał Płociński, publicysta "Rzeczpospolitej".

07:07 Republikanie przejmują Senat

Kandydat republikanów Bernie Moreno wygrał wyścig do Senatu w Ohio z demokratą Sherrodem Brownem (znanym przeciwnikiem branży kryptowalutowej). Wszystko wskazuje więc na to, że Partia Republikańska zdobyła przewagę w Senacie.

07:05 Nowy rekord bitcoina!

Notowania bitcoina po raz pierwszy w historii sięgnęły 75 000 dol. (według danyuch Coin Metric). Poprzedni rekord został ustanowiony w marcu.

07:02 Trump coraz bliżej wygranej

Według danych Fox News, Donald Trump zdobył jak na razie 232 głosy elektorskie, a Kamala Harris 216. Prognoza New York Timesa daje Trumpowi 302 głosy elektorskie.

Kandydat republikanów wygrał m.in. w Karolinie Północnej, czyli jednym z kluczowych stanów „wahających się”. Wyraźnie prowadzi w Georgii (przy 7 proc. głosów pozostających do przeliczenia), dającej 16 głosów elektorskich. Ma przewagę w Pensylwanii (13 proc. głosów do przeliczenia), Wisconsin (17 proc. głosów do przeliczenia), Michigan (43 proc. głosów do przeliczenia) i Arizonie (49 proc. głosów do przeliczenia). Brak jeszcze wyników z Newady.

06:55 Jak giełdy zareagują na wynik wyborów?

Czy inwestorzy powinni się spodziewać zwyżek na Wall Street po wyborach prezydenckich w USA? Dane historyczne sugerują, że główne nowojorskie indeksy giełdowe zwyżkują zazwyczaj w okresie od wyborów do końca roku oraz w ciągu miesiąca od dnia głosowania. Pierwsze sesje powyborcze często są spadkowe, ale w 2016 r. i 2020 r. były wzrostowe.

06:45 Trump zmierza po zwycięstwo?

Były prezydent zebrał już 246 głosów elektorskich. Harris ma ich w tej chwili 203. Do zwycięstwa potrzeba co najmniej 270 głosów. Wyniki wyborów śledzimy minuta po minucie w naszej równoległej relacji na żywo na RP.pl.