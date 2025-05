Analitycy: Wyniki wyborów zwiększają niepewność na krajowej giełdzie

Wyniki wyborów pokazały, że trwałość kształtu obecnej sceny politycznej nie jest pewna i istnieje duże ryzyko ponownej zmiany w wyborach parlamentarnych za dwa lata. Co więcej, inwestorzy zagraniczni mogą obawiać się, że w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa osiągnięcia niezadowalającego wyniku w tych czy kolejnych wyborach przez obecną Koalicję. może dość do jeszcze większego rozluźnienia fiskalnego. Proces ten może być wzmagany tendencjami – nazwijmy je separatystycznymi - w koalicji, gdzie mniejsze podmioty – widząc dość słabe postrzeganie ich przez wyborców – mogą zwiększyć swoje żądania odnośnie realizacji postulowanych przez nie pomysłów. To tylko zwiększy presję na finanse publiczne. Brak zmiany w Pałacu Prezydenckim jeśli chodzi o opcje polityczną z pewnością będzie miał negatywne konsekwencje dla postrzegania polskiego rynku. Ewentualna zmiana, gdyby zwycięzca nie uzyskał znacznej przewagi, wcale nie musi od razu oznaczać, ze inwestorzy zagraniczni będą spali spokojnie. Pomijać kwestie podważania legalności wyborów przez przegraną stronę, podział głosów bliski 50/50 w wyborach na prezydenta, ze względu na konstrukcję systemu podziału głosów w wyborach parlamentarnych, zwiększa ryzyko niekorzystnych z punktu widzenia rynków zmian za dwa lata. Choć może obecnie jest za wcześnie aby to dyskontować, niepokój moim zdaniem pozostanie.

Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami, Superfund TFI:

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce zaskoczyły inwestorów, zwiększając poziom niepewności politycznej. Sondaże sugerowały wyraźną przewagę Rafała Trzaskowskiego, tymczasem zbliżony wynik Karola Nawrockiego wskazuje, że II tura będzie bardzo wyrównana. Reakcja rynku sugeruje, że inwestorzy wolą zwycięstwo Trzaskowskiego, co jest zgodne z wcześniejszymi preferencjami partyjnymi przy wyborach parlamentarnych. Największe obawy dotyczą spółek z udziałem Skarbu Państwa – to właśnie one były głównymi beneficjentami powyborczej fali optymizmu na giełdzie w październiku 2023 roku. Ewentualna zmiana na stanowisku prezydenta może wpłynąć na postrzeganie stabilności politycznej i kierunku reform. Choć trudno dziś przesądzać o długoterminowym wpływie tych wyborów na krajowy rynek akcji, w krótkim horyzoncie należy liczyć się z podwyższoną zmiennością i wzmożoną ostrożnością ze strony inwestorów, zwłaszcza zagranicznych.