Wybory zejdą niedługo na dalszy plan?

Dużo działo się nie tylko na giełdach, ale też i innych rynkach. Królem na rynku walutowym był dolar, który wyraźnie zyskiwał na wartości. Cierpiały głównie waluty rynków wschodzących, chociaż po południu i one próbowały otrzepać się z powyborczego kurzu.

Mocny dolar uderzył też w metale szlachetne. Złoto w pewnym momencie taniało o ponad 3 proc. schodząc tym samym poniżej poziomu 2700 USD za uncję.

W środę widzieliśmy też wyraźne wzrosty na rynku bitcoina ustanowiły nawet nowy historyczny szczyt notowań. Wynosi on obecnie prawie 75,4 tys. USD. - Należy pamiętać, że bezpośredni wpływ wyborów na rynki ma najczęściej krótkotrwały charakter. Inwestorzy szybko wracają do kwestii fundamentalnych: oczekiwanych zysków spółek, stóp procentowych itp. Jeśli chodzi o polityków – będą czekać na konkretne działania i do nich odpowiednio się dostosowywać - wskazuje Michał Szymański, prezes VIG/C – Quadrat TFI.