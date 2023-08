RPP znajdzie powody do cięcia stóp

Po drugie, RPP może uznać, że nieco wyższa od oczekiwań inflacja w sierpniu była wyłącznie skutkiem zwyżki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 1,9 proc. w stosunku do lipca), na co krajowa polityka pieniężna nie ma wpływu. Tzw. inflacja bazowa, która nie obejmuje cen paliw, energii i żywności, prawdopodobnie wyhamowała zgodnie z szacunkami większości ekonomistów do 10 proc. rok do roku, z 10,6 proc. w lipcu.

Zapaść jest pozorna

Trzecim – i być może najważniejszym – argumentem na rzecz obniżki stóp procentowych dla większości członków RPP będzie przedłużające się spowolnienie w gospodarce. Jak podał w czwartek GUS, PKB – najszersza miara aktywności w gospodarce – zmalał w II kwartale realnie (czyli w cenach stałych) o 0,6 proc. rok do roku, a nie o 0,5 proc., jak wstępnie szacował dwa tygodnie wcześniej. Tymczasem już ten wstępny wynik był wyraźnie poniżej szacunków ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet”, którzy przeciętnie sądzili, że PKB w minionym kwartale zmalał o 0,2 proc. rok do roku.

Choć zniżka PKB rok do roku w II kwartale okazała się głębsza niż w I kwartale, szczegółowe dane dotyczące jej przyczyn nie są jednoznacznie rozczarowujące. Sugerują, że spadek tego wskaźnika to w dużej mierze skutek malejących zapasów, których kumulacja wcześniej sztucznie dynamikę PKB zawyżała. Jednocześnie główne źródła popytu w gospodarce były w lepszej kondycji, niż zakładali ekonomiści.

Największą niespodzianką jest wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 7,9 proc. rok do roku po zwyżce o 5,5 proc. kwartał wcześniej. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści jeszcze pod koniec lipca przeciętnie szacowali, że inwestycje w gospodarce zwiększyły się w minionym kwartale o 3,4 proc. rok do roku. Słabsze, niż się obawiano, było jednak także załamanie popytu konsumpcyjnego. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmalało o 2,7 proc. rok do roku po zniżce o 2 proc. w I kwartale br. Tymczasem ekonomiści przeciętnie szacowali, że konsumpcja zmalała o 3 proc. rok do roku. A zmiany w ujęciu rok do roku w dużej mierze odzwierciedlają wysoką bazę odniesienia sprzed roku, związaną z napływem uchodźców z Ukrainy.