Deweloperzy lubią „obwarzanki” i kurorty. A co lubią klienci?

Deweloperzy budują sporo także w miastach regionalnych, jak Szczecin, Lublin, Białystok, Rzeszów. – Zwłaszcza to ostatnie wyróżnia się na mieszkaniowej mapie Polski z produkcją na 1 tys. mieszkańców na poziomie Gdańska czy Wrocławia. W miastach regionalnych w ciągu ubiegłego roku również powstało ok. 20 tys. lokali – podają eksperci JLL. A jeszcze dziesięć lat temu produkcja była dwukrotnie mniejsza.

Inwestorzy nie zapominają też o małych miejscowościach. W ośrodkach liczących od ok. 30 do 100 tys. mieszkańców powstaje rocznie ok. 10 tys. mieszkań i domów (średnia lat 2020-2024). Zdecydowana większość nabywców to lokalni mieszkańcy, kupujący nieruchomości na własne potrzeby – albo jako pierwsze lokum, albo jako kolejne, by poprawić sobie warunki mieszkaniowe.

Ważne są też miejscowości wakacyjne – nadmorskie, górskie, nad jeziorami. – Kupujący powstające tam nieruchomości wykorzystują zarówno na własne potrzeby (np. do pracy hybrydowej, w celach rekreacyjnych), ale też jako inwestycję, taką nieruchomość można przecież wynajmować. Duży ruch na rynku lokali wakacyjnych to dowód, że polskie społeczeństwo się bogaci i coraz chętniej sięga po pewne atrybuty luksusu, jakimi są właśnie second homes w atrakcyjnych lokalizacjach. Pasywny dochód, jaki może generować wynajem takich nieruchomości, jest dodatkowym atutem. Jesteśmy przekonani, że ten trend będzie się w najbliższych latach umacniał – uważa Aleksandra Gawrońska.

Czy podaż mieszkań poza dużymi aglomeracjami jeszcze wzrośnie? – Byłabym ostrożna z długofalowymi scenariuszami. Prognozy demograficzne dla całej Polski, a zwłaszcza dla mniejszych miast, są negatywne. Duże miasta i otaczające je obwarzanki są raczej pewniakami, jeśli chodzi o przyrost demograficzny w perspektywie kilkunastoletniej. Do lokalizacji tych dołączyłabym Rzeszów – mówi ekspertka JLL.

Liczy się cena

Mniejsze miasta kuszą cenami także chętnych na lokale z rynku wtórnego. Jak podaje portal Nieruchomości-online.pl, średnia cena ofertowa za mkw. używanych mieszkań np. w Białymstoku wyniosła w lipcu 10,3 tys. zł, w Bydgoszczy – ponad 8,4 tys. zł, w Gorzowie Wielopolskim – ponad 7,5 tys. zł, w Kielcach – niespełna 9,8 tys. zł, w Lublinie – ponad 10,3 tys. zł, w Olsztynie – ponad 9,2 tys. zł, w Opolu – ponad 9,4 tys. zł, w Rzeszowie – niespełna 11,1 tys. zł, w Szczecinie – niemal 9,9 tys. zł, w Toruniu – 9,5 tys. zł, a w Zielonej Górze – niemal 8,9 tys. zł.

Dla porównania – średnia cena mkw. mieszkań z drugiej ręki w Warszawie w lipcu to ok. 17,8 tys. zł, we Wrocławiu – 14,2 tys. zł, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – niespełna 8,8 tys. zł. W Krakowie to 16,6 tys. zł za mkw., w Poznaniu 11,8 tys. zł, w Łodzi 8,9 tys. zł, w Trójmieście ok. 16 tys. zł – podaje GetHome.pl.