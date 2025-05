Ekonomiści przewidują, że RPP zetnie stopy procentowe od razu o 50 pkt baz.

Ostatnie dane z gospodarki były w zasadzie zbieżne ze średnimi prognozami ekonomistów dla „Parkietu”. Szybki szacunek inflacji w kwietniu wskazał na wyraźny spadek: do 4,2 proc. z 4,9 proc. w marcu. Dane o inflacji bazowej poznamy w połowie maja, ale jeśli ziści się oczekiwany scenariusz spadku z 3,6 proc. w marcu do 3,4–3,5 proc. w kwietniu, to będzie można obwieścić pierwszy odczyt w granicach dopuszczalnych odchyleń od celu NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) od czerwca 2021 r. Ba, jeśli inflacja bazowa spadnie do 3,4 proc., to będzie to wręcz najniższy odczyt od stycznia 2020 r.