Gospodarka
Notowania

Trzy scenariusze zakończenia wojny w Ukrainie z Polską tle

Jest nadzieja, że uda się wynegocjować traktat pokojowy korzystny dla Ukrainy, z sensownymi gwarancjami bezpieczeństwa, z sensownym programem odbudowy. Nie jest to scenariusz bardzo prawdopodobny - mówi dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.

Publikacja: 25.08.2025 06:00

dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku

dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku

Foto: Mat. Pras.

Piotr Skwirowski

Poniedziałkowe rozmowy pokojowe w Waszyngtonie nie przyniosły przełomu, ale już sam fakt, że światowi przywódcy rozmawiają, być może zbliża nas do zakończenia wojny w Ukrainie. Co to może oznaczać dla naszej gospodarki?

Faktycznie wiemy bardzo mało. Są różne przecieki, co ustalono, czego nie ustalono. Na pewno jest chęć zakończenia wojny, jest zapał i wola, proces nabrał wyraźnie biegu. Odnoszę jednak wrażenie, że każda strona, łącznie z mocno zróżnicowaną „koalicją chętnych”, inaczej wyobraża sobie zakończenie tej wojny. Elementów, na których te negocjacje mogą się wyłożyć jest mnóstwo. Tym bardziej, że tu żadna ze stron konfliktu nie jest pokonana, walki trwają. Z kwestii technicznych szczególnie mglista jest kwestia gwarancji bezpieczeństwa. Część krajów widzi je w znaczącym wzmocnieniu potencjału obronnego Ukrainy. Choćby za pieniądze europejskie albo przy znacznym współudziale europejskiego przemysłu. Ale inne kraje widzą te gwarancje jako coś przypominającego artykuł 5 traktatu północnoatlantyckiego, który dotyczy środków, jakie mogą przedsięwziąć kraje NATO w przypadku ataku na jeden z nich. W skrajnym scenariuszu, gdyby po podpisaniu traktatu pokojowego Rosja znowu najechała Ukrainę, kraje europejskie mogłyby na przykład potępić ten atak na forum ONZ i to już spełniałoby założenie tego artykułu.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Minister finansów Andrzej Domański
Gospodarka krajowa
Jaka dziura w budżecie na 2026 r.? Znowu może paść rekord
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
GUS: stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,4 proc. Przyczyną zmiany regulacyjne
Gospodarka krajowa
GUS: stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,4 proc. Przyczyną zmiany regulacyjne
Dobra trwałego użytku schodzą z półek jak świeże bułeczki
Gospodarka krajowa
Dobra trwałego użytku schodzą z półek jak świeże bułeczki
Klienci spacerują po Galerii Krakowskiej w centrum Krakowa
Gospodarka krajowa
GUS: Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu wzrosła o 4,8 proc. rok do roku
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Wielkie poszukiwania pieniędzy do zasypania wielkiej dziury w budżecie
Gospodarka krajowa
Wielkie poszukiwania pieniędzy do zasypania wielkiej dziury w budżecie
Schłodzenie na rynku pracy działa w kierunku obniżek stóp procentowych?
Gospodarka krajowa
Schłodzenie na rynku pracy działa w kierunku obniżek stóp procentowych?