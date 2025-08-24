Blik to najpopularniejsza wśród młodych Polaków forma płatności

Te trzy cechy związane z doświadczeniem zakupowym zostawiają daleko w tyle bezpieczeństwo transakcji (choć jego rola nieco wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem - z 36 do 40 proc.). Co więcej, aż 73 proc. badanych uważa, że im mniej formalności przy finalizacji procesu zakupowego, tym lepiej. 68 proc. rezygnuje z zakupów, gdy nie znajduje w sklepie internetowym swojej ulubionej formy płatności.

– Jeszcze kilka lat temu ważną częścią cyfryzacji usług finansowych było podkreślanie, że choć pieniądze nie brzęczą w kieszeni, to leżą bezpiecznie w banku. Okazuje się, że dla młodych osób nie ma to już większego znaczenia i swoje środki chętnie przekazują niebankowym markom jak Apple, Google czy zamieniają oszczędności na kryptowaluty. U osób bez utrwalonych przyzwyczajeń jest większa otwartość na elastyczne i przyjaźniejsze rozwiązania, więc innowatorzy powinni starać się trafić przede wszystkim w potrzeby pokolenia Z – mówi Wojciech Murawski, co-CEO Autopay.

86 % tylu Polaków w wieku 18–34 lat korzysta z płatności Blikiem. W przedziale 22–24 lata udział ten rośnie do 90 proc.

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła przewaga Blika nad innymi metodami płatności. Udział korzystających z niego wśród młodych zwiększył się z 81 do 86 proc. przy spadku popularności kart płatniczych z 45 do 43 proc. Tyle samo korzysta z operatorów szybkich płatności, jak np. Autopay. Popularność zyskują niszowe do niedawna Google Pay (21 proc.) i Apple Pay (20 proc.).