Blik to najpopularniejsza wśród młodych Polaków forma płatności

Te trzy cechy związane z doświadczeniem zakupowym zostawiają daleko w tyle bezpieczeństwo transakcji (choć jego rola nieco wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem - z 36 do 40 proc.). Co więcej, aż 73 proc. badanych uważa, że im mniej formalności przy finalizacji procesu zakupowego, tym lepiej. 68 proc. rezygnuje z zakupów, gdy nie znajduje w sklepie internetowym swojej ulubionej formy płatności.
Sypią się dane, które mogą skłonić Radę Polityki Pieniężnej do kolejnej obniżki stóp procentowych. Jak to wpłynie na oszczędzających Polaków – a jest ich już 75 proc., kiedy średnie oprocentowania lokat spadły już poniżej 4 proc.?
– Jeszcze kilka lat temu ważną częścią cyfryzacji usług finansowych było podkreślanie, że choć pieniądze nie brzęczą w kieszeni, to leżą bezpiecznie w banku. Okazuje się, że dla młodych osób nie ma to już większego znaczenia i swoje środki chętnie przekazują niebankowym markom jak Apple, Google czy zamieniają oszczędności na kryptowaluty. U osób bez utrwalonych przyzwyczajeń jest większa otwartość na elastyczne i przyjaźniejsze rozwiązania, więc innowatorzy powinni starać się trafić przede wszystkim w potrzeby pokolenia Z – mówi Wojciech Murawski, co-CEO Autopay.
W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła przewaga Blika nad innymi metodami płatności. Udział korzystających z niego wśród młodych zwiększył się z 81 do 86 proc. przy spadku popularności kart płatniczych z 45 do 43 proc. Tyle samo korzysta z operatorów szybkich płatności, jak np. Autopay. Popularność zyskują niszowe do niedawna Google Pay (21 proc.) i Apple Pay (20 proc.).
Wyraźnie wyższy niż w ubiegłym roku jest także odsetek młodych, którzy oszczędzają (wzrost z 78 na 83 proc.) jak i tych, którzy inwestują nadwyżki finansowe (wzrost z 26 na 33 proc.). W związku z tym interesująco przedstawiają się odpowiedzi na pytanie, jakie rozwiązania dla obu tych celów znają młode Polki i Polacy. Najszerzej rozpoznawalne są konta oszczędnościowe i lokaty (68 proc.), a dalej kryptowaluty (53 proc.), akcje spółek (48 proc.), gotówka (48 proc.), nieruchomości (46 proc.) i obligacje skarbowe (44 proc.). Zapytani o korzystanie z wymienionych rozwiązań młodzi najchętniej wskazują jednak na sprawdzone i raczej bezpieczne metody: konto oszczędnościowe lub lokaty (41 proc.) i gotówkę (27 proc.). Co czwarta osoba nie korzysta z żadnych.
Logując się do mobilnego banku Polacy akceptują coraz bardziej złożone mechanizmy uwierzytelniania: od kodów SMS przez biometrię aż po sprzętowe klucze U2F. Jak oceniają te zabezpieczenia?
Z danych OECD wynika, że na świecie zanotowano w 2024 r. spadek oszczędności jako proc. PKB z 26 do 22 proc. W Polsce ten wskaźnik wyniósł 18 proc., spadając z 19 proc. w 2023 r. Najniższy poziom był w 2004 r. - tylko 14 proc., najwyższy - w 1995 r.: 22 proc.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" i "Parkietem", że są możliwe zmiany w koncie OKI dotyczące konstrukcji podatku od środków ponad kwotę 100 tys. zł. "Wykluczmy depozyty i ograniczmy udział zagranicznych akcji" - proponowali zaś eksperci w pierwszej debacie rynkowej poświęconej OKI.
Jeżeli by się udało zachęcić Polaków do zakładania kont OKI i te pieniądze by popłynęły, to powinno mieć to pozytywny wpływ na warszawską giełdę – podkreśla dr Kamil Gemra, adiunkt w Zakładzie Finansów Cyfrowych z SGH.