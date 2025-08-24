Finanse
Notowania

Blik to najpopularniejsza wśród młodych Polaków forma płatności

Szybkość, wygoda i łatwość to cechy metody płatności decydujące o jej wyborze dla zdecydowanej większości osób w wieku od 18 do 34 lat - wynika z tegorocznego raportu “Finanse Młodych Polek i Polaków 2025” przygotowanego przez Autopay.

Publikacja: 24.08.2025 09:20

Blik to najpopularniejsza wśród młodych Polaków forma płatności

Foto: Adobe Stock

Przemysław Szubański

Te trzy cechy związane z doświadczeniem zakupowym zostawiają daleko w tyle bezpieczeństwo transakcji (choć jego rola nieco wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem - z 36 do 40 proc.). Co więcej, aż 73 proc. badanych uważa, że im mniej formalności przy finalizacji procesu zakupowego, tym lepiej. 68 proc. rezygnuje z zakupów, gdy nie znajduje w sklepie internetowym swojej ulubionej formy płatności.

Czytaj więcej

Polacy deklarują oszczędzanie, a odsetki coraz mniej zachęcają
Oszczędzanie
Polacy deklarują oszczędzanie, a odsetki coraz mniej zachęcają

– Jeszcze kilka lat temu ważną częścią cyfryzacji usług finansowych było podkreślanie, że choć pieniądze nie brzęczą w kieszeni, to leżą bezpiecznie w banku. Okazuje się, że dla młodych osób nie ma to już większego znaczenia i swoje środki chętnie przekazują niebankowym markom jak Apple, Google czy zamieniają oszczędności na kryptowaluty. U osób bez utrwalonych przyzwyczajeń jest większa otwartość na elastyczne i przyjaźniejsze rozwiązania, więc innowatorzy powinni starać się trafić przede wszystkim w potrzeby pokolenia Z – mówi Wojciech Murawski, co-CEO Autopay.

86 %

tylu Polaków w wieku 18–34 lat korzysta z płatności Blikiem. W przedziale 22–24 lata udział ten rośnie do 90 proc.

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła przewaga Blika nad innymi metodami płatności. Udział korzystających z niego wśród młodych zwiększył się z 81 do 86 proc. przy spadku popularności kart płatniczych z 45 do 43 proc. Tyle samo korzysta z operatorów szybkich płatności, jak np. Autopay. Popularność zyskują niszowe do niedawna Google Pay (21 proc.) i Apple Pay (20 proc.).

83 %

Polaków w wieku 18–34 lata oszczędza. Najczę- ściej korzystają z konta oszczędnościowego lub lokaty (41 proc.).

Wyraźnie wyższy niż w ubiegłym roku jest także odsetek młodych, którzy oszczędzają (wzrost z 78 na 83 proc.) jak i tych, którzy inwestują nadwyżki finansowe (wzrost z 26 na 33 proc.). W związku z tym interesująco przedstawiają się odpowiedzi na pytanie, jakie rozwiązania dla obu tych celów znają młode Polki i Polacy. Najszerzej rozpoznawalne są konta oszczędnościowe i lokaty (68 proc.), a dalej kryptowaluty (53 proc.), akcje spółek (48 proc.), gotówka (48 proc.), nieruchomości (46 proc.) i obligacje skarbowe (44 proc.). Zapytani o korzystanie z wymienionych rozwiązań młodzi najchętniej wskazują jednak na sprawdzone i raczej bezpieczne metody: konto oszczędnościowe lub lokaty (41 proc.) i gotówkę (27 proc.). Co czwarta osoba nie korzysta z żadnych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Parkiet

Bankowość Blik Oszczędzanie
Polacy deklarują oszczędzanie, a odsetki coraz mniej zachęcają
Oszczędzanie
Polacy deklarują oszczędzanie, a odsetki coraz mniej zachęcają
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Polacy korzystają z zabezpieczeń instytucji finansowych i je oceniają
Oszczędzanie
Polacy korzystają z zabezpieczeń instytucji finansowych i je oceniają
Chińczycy powinni wydawać, Polacy – wydawać i oszczędzać jednocześnie
Oszczędzanie
Chińczycy powinni wydawać, Polacy – wydawać i oszczędzać jednocześnie
"MFiG otwarte na zmiany". Pierwsze konsultacje projektu Osobistego Konta Inwestycyjnego
Oszczędzanie
"MFiG otwarte na zmiany". Pierwsze konsultacje projektu Osobistego Konta Inwestycyjnego
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Gościem Aleksandry Ptak-Iglewskiej w programie „Prosto z Parkietu” był dr Kamil Gemra ze Szkoły Głów
Oszczędzanie
Kamil Gemra, SGH: Konta OKI to szansa na udaną rewolucję