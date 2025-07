Trend relatywnej słabości rynku pracy przedłuża się

Dane z polskiej gospodarki za czerwiec były „takie sobie” – negatywnie zaskoczyła m.in. sprzedaż detaliczna. Niemniej gdyby spojrzeć na szerszą perspektywę i porównać pierwszą połowę roku z prognozami z jego początku, to można rzec, że wszystko idzie zgodnie z planem.

Gdy uśrednimy dane z kolejnych miesięcy, to widać, że cały czas mamy ożywienie gospodarcze. Nie ma wprawdzie żadnego spektakularnego przełomu, zmiany są powolne i ograniczone, ale w pozytywnym kierunku.

Reklama

To może więc budzić pewną frustrację i przeświadczenie, że miało być lepiej. Jednak gdy popatrzymy na dłuższy trend, to widać, że gospodarka się stabilizuje, a pozytywne impulsy pojawiają się w coraz większej liczbie branż. Dlatego przewidujemy, że cały rok zakończy się silniejszym wzrostem gospodarczym niż w 2024 r. (2,9 proc. r/r. – red.). Nasza prognoza to 3,3 proc., może nawet ciut więcej. Druga połowa roku będzie w wynikach gospodarczych lepsza niż pierwsza, a drugi kwartał lepszy niż pierwszy (szybki szacunek PKB za drugi kwartał poznamy w połowie sierpnia – red.).

O ile rzeczywiście sprzedaż detaliczna za czerwiec trochę rozczarowała (+2,2 proc. r./r. – red.), to jeśli uśrednimy wyniki drugiego kwartału względem pierwszego, przyspieszenie jest dosyć wyraźne – z około 1 proc. r./r. do 4 proc. Widać też poprawę nastrojów konsumenckich. Maj i czerwiec były bardzo dobre, w lipcu doszło do pewnego cofnięcia. Myślę jednak, że nie neguje ono tendencji wzrostowej.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Jeśli dług nie przestanie rosnąć, będziemy mieć poważny problem Wydaje się, że przestrzeń do obniżek stóp procentowych w Polsce – biorąc pod uwagę, jak może wyglądać sytuacja fiskalna – jest mniejsza, niż wcześniej oczekiwano – ocenia Piotr Kalisz, główny ekonomista banku Citi Handlowy.

Jednocześnie w lipcu możliwości oszczędzania deklarowało ponad 66 proc. badanych – najwięcej w historii. Ponad 42 proc. badanych, najwięcej od 5,5 roku, oceniło, że obecnie jest dobry czas na oszczędzanie.

Oszczędności pozytywnie zaskakują nie tylko w badaniach koniunktury, ale też np. w danych o stopie oszczędności. Wciąż dynamicznie rosną depozyty gospodarstw domowych. Często spotykam się z wyjaśnieniem, że to odzwierciedlenie jakiegoś niepokoju konsumentów. To nie do końca tak. Następuje ważna zmiana strukturalna: coraz więcej gospodarstw domowych stać, żeby cokolwiek zaoszczędzić. Kiedyś to było 30 proc., teraz 60-70 proc. To jest więc efekt bogacenia się społeczeństwa i strukturalnego spadku bezrobocia ostatnich kilkunastu lat, który potem przełożył się na ponadproporcjonalnie silne wzrosty wynagrodzeń. Do tego doszła polityka transferowa, np. 500+/800+.