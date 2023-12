Firmy szykują nowe etaty i podwyżki płac

Polsko-chińskie stosunki handlowe sięgają 1951 r. i od tamtego czasu do Polski napływają także inwestycje z Chin. W związku ze wspólnym rysem ideologicznym do 1989 r. zdążyły wykształtować się długoterminowe przyjazne stosunki, co do dziś przekłada się na pewną dozę gospodarczego sentymentu.