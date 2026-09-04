W sierpniu warunki do zarabiania na krajowym rynku nadal były bardzo korzystne, co pozytywnie przełożyło się na wyniki większości portfeli ekspertów biorących udział w naszej rywalizacji. Na GPW nadal przeważał popyt, ale tempo wzrostów głównych indeksów wyhamowało. Po bardzo udanym lipcu, w którym indeks WIG wypracował prawie 9 proc. zwyżki, w sierpniu kontynuował wspinaczkę, dokładając 3,5 proc. Jednocześnie ustanowił nowy rekord wszech czasów na poziomie 154,5 tys. pkt. Z kolei WIG20 został wyniesiony powyżej 4000 pkt., wyznaczając nowy historyczny szczyt.
Wytypowane przed miesiącem spółki w większości nie zawiodły analityków biorących udział w naszej rywalizacji. Dwucyfrowe stopy zwrotu w zakończonym niedawno miesiącu nie były rzadkością. Najbardziej okazałe zyski przyniosły portfelom papiery XTB, które w sierpniu zwyżkowały o blisko 24 proc. Broker ma za sobą bardzo udany kwartał, który przyniósł wyraźną poprawę wyników. Wypracował niemal 500 mln zł kwartalnego zysku netto (po I półroczu ma już ponad 1 mld zł zysku) wobec oczekiwań analityków na poziomie ok. 400 mln zł. Wzrost napędza stale rosnąca liczba klientów. Jednocześnie bardzo dobrze odnajduje się w zmiennym otoczeniu rynkowym. W portfelach błyszczały także papiery Asbisu, wypracowując w sierpniu 23 proc. wzrostu. Dystrybutor sprzętu IT w II kwartale pozytywnie zaskoczył tempem poprawy wyników. Spółka mocno korzysta m.in. z dużych inwestycji w moce obliczeniowe potrzebne do AI i dużego popytu na takie komponenty, jak serwery, SSD, DRAM czy procesory i z tego względu już od dłuższego czasu pozostaje na radarach inwestorów.
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We wrześniu eksperci zdecydowali się na większe przetasowania w składach portfeli, realizując przy okazji zyski z udanych inwestycji. W portfelach na nowy miesiąc znalazło się nieco więcej miejsca na spółki z indeksu WIG20, które, jak do tej pory, nie miały w nich zbyt licznej reprezentacji. We wrześniu dołączyły do portfeli Allegro, Dino, PGE i Orlen. Dla lidera polskiego e-handlu znalazło się miejsce w dwóch portfelach. Zdaniem typujących za spółką przemawiają wygaśnięcie ryzyka związanego z podażą akcji oraz dobre wyniki za I półrocze, dające nadzieję na odbicie kursu w dalszej części bieżącego roku.
Wśród nowych propozycji na wrzesień nie mogło zabraknąć firm z szerokiego rynku. Istotnym kryterium wyboru były raporty finansowe prezentowane w będącym już na finiszu sezonie publikacji wyników za II kwartał 2026 r., w którym nie brakowało pozytywnych zaskoczeń. Uwagę analityków zwróciły te podmioty, które pokazały solidne wyniki poparte optymistycznymi oczekiwaniami na kolejne okresy. Patrząc przez pryzmat wyników, we wrześniu typujący łaskawym okiem spojrzeli na takie spółki, jak Dino, Eurocash, Mo-Bruk, Toya czy wspomniane wcześniej Allegro.
Dzięki sprzyjającej koniunkturze na krajowym rynku większość portfeli fundamentalnych wytypowanych przez biura maklerskie biorące udział w naszej rywalizacji poprawiła stopy zwrotu w sierpniu. Uśredniony wynik ze wszystkich portfeli wyniósł 3,9 proc. i był nieco lepszy od stopy zwrotu indeksu WIG, który w tym samym czasie poprawił swoje notowania o 3,5 proc. Aż pięciu uczestników pobiło ten wynik. Najlepiej wypadli analitycy z DM BDM. Wytypowane przez nich spółki przyniosły stopę zwrotu z portfela 8,3 proc. Za ich plecami znaleźli się eksperci z Noble Securities, którym udało się wypracować 6,5 proc. zysku z portfela. W pierwszej trójce znaleźli się również eksperci z BM BNP Paribas BP z wynikiem na poziomie 5,4 proc.
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Korzystając ze słabszych wyników najbliższych rywali w klasyfikacji biorącej pod uwagę stopy zwrotu liczone za okres ośmiu miesięcy 2026 r., na prowadzeniu umocnili się analitycy BM BNP Paribas BP, którzy mogą się pochwalić stopą zwrotu wynoszącą już ponad 54 proc. Na drugiej pozycji utrzymali się eksperci BM Banku Millennium, choć zysk z ich portfela stopniał poniżej 31 proc. Na trzeciej pozycji znaleźli się przedstawiciele Oanda TMS Brokers, których tegoroczne inwestycje przyniosły do tej pory ponad 23 proc. zysku.
Łącznie od początku 2026 r. portfele ekspertów uczestniczących w naszej rywalizacji wypracowały średnią stopę zwrotu wynoszącą nieco ponad 21 proc., co jest wynikiem o 9,1 pkt. proc. słabszym od stopy zwrotu z WIG-u, który w tym samym okresie został wyniesiony w górę o ponad 30 proc.
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Wypada z portfela:
Wchodzi do portfela:
Wypada z portfela:
Brak nowych spółek w portfelu na wrzesień.
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
W skład każdego z portfeli fundamentalnych wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż 10 spółek z rynku głównego GPW, wytypowanych przez ekspertów z biur i domów maklerskich uczestniczących w rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy wchodzące w skład WIG-u, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł. Udziały wszystkich spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Modyfikacje składu portfeli możliwe są raz w miesiącu, a liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu). Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc w danym roku kalendarzowym. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględniane są wypłacane przez spółki dywidendy.JIM
Przedstawione w powyższym tekście informacje, opinie i prognozy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Tekst nie stanowi zachęty do inwestowania, a redakcja „Parkietu” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelników.
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