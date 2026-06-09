W maju niesłabnący popyt sprawił, że krajowe indeksy pozostały na wzrostowej ścieżce, ustanawiając nowe rekordy hossy. Co więcej, tempo zwyżki szerokiego rynku nawet nieco przyspieszyło. WIG dołożył tym razem ok. 6,6 proc. Warszawska giełda w dalszym ciągu korzystała z dobrej koniunktury na pozostałych rynkach akcji. Optymizm wspierany był nadziejami na zawarcie porozumienia pokojowego pomiędzy USA a Iranem i pełne odblokowanie Cieśniny Ormuz, co, jak się później okazało, było nieco na wyrost. Większość portfeli fundamentalnych wytypowana przez biura maklerskie biorące udział w naszej rywalizacji dzięki sprzyjającej koniunkturze na krajowym rynku akcji poprawiła stopy zwrotu. Nie wszyscy eksperci mają jednak powody do zadowolenia.

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Foto: Parkiet

Rynek znów odjechał

Mimo przewagi optymistycznych nastojów na rynku w maju nie wszystkie spółki, na które przed miesiącem postawili eksperci, spełniły pokładane w nich nadzieje, co znalazło odzwierciedlenie w mocno zróżnicowanych wynikach portfeli. W maju stopy zwrotu z portfeli wypadły słabiej od wyniku szerokiego rynku. WIG wypracował 6,6 proc. zwyżki, podczas gdy średni wynik wszystkich portfeli fundamentalnych wyniósł tylko 2,2 proc. Najlepszy rezultat osiągnał portfel analityków z BM BNP Paribas BP, którzy jako jedyni zdołali pokonać rynek. Wytypowane przed ponad miesiącem spółki przyniosły im 8,3 proc. zysku. Wyprzedzili ekspertów z BM Banku Millennium i DM XTB, którzy w ciągu miesiąca zwiększyli stan posiadania odpowiednio o 4,9 proc. i o 1,5 proc. Po pięciu miesiącach tegorocznej rywalizacji na prowadzeniu wciąż utrzymują się analitycy BM Banku Millennium, którzy zarobili już 24,5 proc. Tuż za ich plecami znaleźli się eksperci BM BNP Paribas BP z wynikiem na poziomie 22,5 proc. Na trzeciej pozycji uplasowali się analitycy z Oanda TMS Brokers , wypracowując nieco ponad 7 proc. zysku z portfela.

Łącznie od początku bieżącego roku portfele ekspertów uczestniczących w naszej rywalizacji wypracowały średnią stopę zwrotu 8,9 proc. To wynik aż o ok. 8 p.p. słabszy od stopy zwrotu z indeksu WIG, który, będąc na fali tegorocznej hossy w tym samym okresie został wyniesiony w górę o prawie 17 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem różnica ta zwiększyła się o 4,7 p.p.

Nowości w portfelach na czerwiec

W czerwcu eksperci w zdecydowanej większości przeprowadzili jedynie kosmetyczne zmiany w składach swoich portfeli. Tym samym można zakładać, że liczą, że wytypowane wcześniej spółki będą w stanie spełnić ich oczekiwania. Analizując propozycje na ten miesiąc, można zauważyć wśród typujących spadek zainteresowania dużymi spółkami z WIG20. Wśród firm, dla których eksperci nie widzą miejsca w czerwcu, znalazł się m.in.. Orlen, który ma za sobą całkiem udany miesiąc. Na które spółki postawili w czerwcu? Za sprawą SAFE uwagę typujących zwróciły spółki z ekspozycją na sektor obronny, które już w maju wróciły na radary inwestorów , wypracowując efektowne stopy zwrotu. Akcje spółek będących beneficjentami (także potencjalnymi) inwestycji realizowanych w ramach miliardowych pożyczek z europejskiego programu SAFE rozbudziły ogromne oczekiwania. Analitycy zwietrzyli okazję i sięgnęli po takie firmy, jak Cognor, Comp czy Vigo Photonics, choć warto zauważyć, że niektóre z nich były już obecne wcześniej w portfelach.

W przypadku wielu spółek, które znalazły się na celowniku naszych ekspertów, kluczowe znaczenie miał zakończony niedawno sezon publikacji raportów za I kwartał 2026 r. Uwagę analityków zwróciły te podmioty, które pokazały solidne wyniki, które dodatkowo zostały poparte optymistycznymi oczekiwaniami na 2026 r. Patrząc przez pryzmat wyników, w czerwcu typujący łaskawym okiem spojrzeli na dystrybutorów sprzętu IT: AB i Asbis. Ich wyniki napędzają ożywienie w segmentach publicznym i prywatnym oraz bardzo duży popyt na produkty do rozwoju infrastruktury AI. Grono swoich zwolenników w czerwcu powiększył Synektik, dla którego znalazło sięmiejsce w dwóch kolejnych portfelach.

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DM BDM

DM BDM Foto: Parkiet

Wypada z portfela:

Cyfrowy Polsat | Realizacja zysków.

Wchodzi do portfela:

Amrest | Wykorzystujemy ostatnią przecenę. Liczymy na poprawę sentymentu inwestycyjnego wraz ze stopniową poprawą marż.

BM Banku Millennium

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

Artifex Mundi, Benefit Systems, Bowim, Grodno, Kogeneracja, Mostostal Zabrze, Unimot | Zmiana na spółki o większym potencjale w krótkim terminie.

Wchodzą do portfela:

AB | Oczekiwana poprawa wyników.

Comp | Spółka stała się jednym z największych beneficjentów wzrostu polskich wydatków na wzmocnienie obronności.

Compremum | Wydaje się, że najtrudniejszy okres za spółką, a obecnie po ugodzie z PKP, sytuacja powinna się poprawiać z kwartału na kwartał.

Digital Network | Spółka pozytywnie zaskoczyła wynikami za I kwartał 2026 r. Konsolidacja BGMO przeskalowała biznes, a marże są wyższe od oczekiwań. Atrakcyjny rynek DOOH i przedłużenie kluczowej współpracy z Polsatem do 2030 r..

Sygnity | Odwrócenie trendu na spółkach z sektora sotfware.

Synektik | Oczekujemy dobrego II kwratału i istotnej ilości umów na dostawę systemów da Vinci w czerwcu.

Vercom | Odwrócenie trendu na spółkach z sektora sotfware.

Noble Securities

Foto: Parkiet

Wypada z portfela:

¶ Cognor | Realizacja krótkoterminowych zysków – wyniki w najbliższych kwartałach będą się poprawiać stopniowo, a kurs akcji w ostatnich tygodniach wzrósł skokowo.

Brak nowych spółek w portfelu na czerwiec.

Ipopema Private Investments

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

Ambra, Cyfrowy Polsat, LPP | Zmiana struktury portfela.

Wchodzą do portfela:

PlayWay | Symptomy poprawy sentymentu do sektora gamingowego, oczekiwany wzrost przychodów implikuje wskaźnik C/Z na 8-9x do 2028, szeroki portfel gier i opcjonalność premier.

Vigo Photonics | Umowa z PCO (192 mln zł) na chłodzone matryce podczerwieni obrazuje niedocenianą ekspozycję na sektor obronny. Akwizycja InfraREd Associates otwiera dostęp do rynku amerykańskiego. Ekspozycja na metatrendy: obronność, fotonika, półprzewodniki, sensory, detekcja IR, Kosmos, automatyzacja przemysłu i opcja na fotoniczne układy scalone.

DM XTB

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

Captor Therapeutics, Datawalk | Zmiana struktury portfela.

Cyber_Folks| Realizacja zysków.

Wchodzą do portfela:

Cognor | Spółka oficjalnie trafiła na rządową listę projektów SAFE. Jako dostawca stali spółka ma szansę wejść w wieloletni cykl zamówień.

MLP Group | Spółka wyróżnia się stabilnym modelem biznesowym w sektorze.

Toya | Stabilny wzrost przychodów, napędzany przez sezonowy szczyt sprzedażowy.

BM BNP Paribas BP

Foto: Parkiet

Wszystkie spółki zostają w portfelu na czerwiec.

Wchodzi do portfela:

Asbis | Za spółką pzremawiają dobre wyniki za I kwartał 2026 r. , perspektywy utrzymania wysokiej, dwucyfrowej dynamiki sprzedaży i wyższych marż dzięki rozwojowi dostaw komponentów i rozwiązań dla centrów danych powinny wspierać spółkę w kolejnych kwartałach.

Oanda TMS Brokers

Foto: Parkiet

Wypada z portfela:

Orlen | Realizacja zysków.

Wchodzi do portfela:

Grupa Azoty | Ewentualne porozumienie między USA a Iranem, które doprowadziłoby do przywrócenia pełnej przepustowości cieśniny Ormuz, mogłoby sprzyjać dalszemu spadkowi cen gazu. To z kolei powinno wspierać utrzymanie pozytywnego momentum na notowaniach spółki, która w ostatnim miesiącu zyskała ponad 25 proc.