W maju niesłabnący popyt sprawił, że krajowe indeksy pozostały na wzrostowej ścieżce, ustanawiając nowe rekordy hossy. Co więcej, tempo zwyżki szerokiego rynku nawet nieco przyspieszyło. WIG dołożył tym razem ok. 6,6 proc. Warszawska giełda w dalszym ciągu korzystała z dobrej koniunktury na pozostałych rynkach akcji. Optymizm wspierany był nadziejami na zawarcie porozumienia pokojowego pomiędzy USA a Iranem i pełne odblokowanie Cieśniny Ormuz, co, jak się później okazało, było nieco na wyrost. Większość portfeli fundamentalnych wytypowana przez biura maklerskie biorące udział w naszej rywalizacji dzięki sprzyjającej koniunkturze na krajowym rynku akcji poprawiła stopy zwrotu. Nie wszyscy eksperci mają jednak powody do zadowolenia.
Mimo przewagi optymistycznych nastojów na rynku w maju nie wszystkie spółki, na które przed miesiącem postawili eksperci, spełniły pokładane w nich nadzieje, co znalazło odzwierciedlenie w mocno zróżnicowanych wynikach portfeli. W maju stopy zwrotu z portfeli wypadły słabiej od wyniku szerokiego rynku. WIG wypracował 6,6 proc. zwyżki, podczas gdy średni wynik wszystkich portfeli fundamentalnych wyniósł tylko 2,2 proc. Najlepszy rezultat osiągnał portfel analityków z BM BNP Paribas BP, którzy jako jedyni zdołali pokonać rynek. Wytypowane przed ponad miesiącem spółki przyniosły im 8,3 proc. zysku. Wyprzedzili ekspertów z BM Banku Millennium i DM XTB, którzy w ciągu miesiąca zwiększyli stan posiadania odpowiednio o 4,9 proc. i o 1,5 proc. Po pięciu miesiącach tegorocznej rywalizacji na prowadzeniu wciąż utrzymują się analitycy BM Banku Millennium, którzy zarobili już 24,5 proc. Tuż za ich plecami znaleźli się eksperci BM BNP Paribas BP z wynikiem na poziomie 22,5 proc. Na trzeciej pozycji uplasowali się analitycy z Oanda TMS Brokers , wypracowując nieco ponad 7 proc. zysku z portfela.
Łącznie od początku bieżącego roku portfele ekspertów uczestniczących w naszej rywalizacji wypracowały średnią stopę zwrotu 8,9 proc. To wynik aż o ok. 8 p.p. słabszy od stopy zwrotu z indeksu WIG, który, będąc na fali tegorocznej hossy w tym samym okresie został wyniesiony w górę o prawie 17 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem różnica ta zwiększyła się o 4,7 p.p.
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W czerwcu eksperci w zdecydowanej większości przeprowadzili jedynie kosmetyczne zmiany w składach swoich portfeli. Tym samym można zakładać, że liczą, że wytypowane wcześniej spółki będą w stanie spełnić ich oczekiwania. Analizując propozycje na ten miesiąc, można zauważyć wśród typujących spadek zainteresowania dużymi spółkami z WIG20. Wśród firm, dla których eksperci nie widzą miejsca w czerwcu, znalazł się m.in.. Orlen, który ma za sobą całkiem udany miesiąc. Na które spółki postawili w czerwcu? Za sprawą SAFE uwagę typujących zwróciły spółki z ekspozycją na sektor obronny, które już w maju wróciły na radary inwestorów , wypracowując efektowne stopy zwrotu. Akcje spółek będących beneficjentami (także potencjalnymi) inwestycji realizowanych w ramach miliardowych pożyczek z europejskiego programu SAFE rozbudziły ogromne oczekiwania. Analitycy zwietrzyli okazję i sięgnęli po takie firmy, jak Cognor, Comp czy Vigo Photonics, choć warto zauważyć, że niektóre z nich były już obecne wcześniej w portfelach.
W przypadku wielu spółek, które znalazły się na celowniku naszych ekspertów, kluczowe znaczenie miał zakończony niedawno sezon publikacji raportów za I kwartał 2026 r. Uwagę analityków zwróciły te podmioty, które pokazały solidne wyniki, które dodatkowo zostały poparte optymistycznymi oczekiwaniami na 2026 r. Patrząc przez pryzmat wyników, w czerwcu typujący łaskawym okiem spojrzeli na dystrybutorów sprzętu IT: AB i Asbis. Ich wyniki napędzają ożywienie w segmentach publicznym i prywatnym oraz bardzo duży popyt na produkty do rozwoju infrastruktury AI. Grono swoich zwolenników w czerwcu powiększył Synektik, dla którego znalazło sięmiejsce w dwóch kolejnych portfelach.
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DM BDM
Wypada z portfela:
Wchodzi do portfela:
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Wypada z portfela:
Brak nowych spółek w portfelu na czerwiec.
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Wszystkie spółki zostają w portfelu na czerwiec.
Wchodzi do portfela:
Wypada z portfela:
Wchodzi do portfela:
W skład każdego z portfeli fundamentalnych wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż 10 spółek z rynku głównego GPW, wytypowanych przez ekspertów z biur i domów maklerskich uczestniczących w rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy wchodzące w skład WIG-u, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł. Udziały wszystkich spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Modyfikacje składu portfeli możliwe są raz w miesiącu, a liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu). Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc w danym roku kalendarzowym. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględniane są wypłacane przez spółki dywidendy. jim
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