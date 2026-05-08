W kwietniu optymizm wrócił na warszawską giełdę, ale warto być ostrożnym

Perspektywa wygaszenia konfliktu na Bliskim Wschodzie sprawiła, że ryzykowne aktywa wróciły do łask. Krajowe indeksy w kwietniu odrobiły straty wywołane konfliktem na Bliskim Wschodzie, wyznaczając nowe szczyty. Czy powracający optymizm zostanie z nami na dłużej i pozwoli na kontynuację hossy?

W kwietniu WIG wzrósł o 4,9 proc. Pierwsza część maja również jest udana dla obozu byków, co pozwala stwierdzić, że na warszawski rynek akcji powrócił optymizm po marcowym schłodzeniu nastrojów. Jednocześnie jednak zauważamy, iż WIG nie wykazuje już relatywnej siły na tle indeksów zagranicznych, co stanowi zauważalną zmianę względem poprzednich miesięcy. Może właśnie obserwowane przerwanie tej długiej „super” serii relatywnej siły naszego parkietu i WIG względem rynków zagranicznych jest sygnałem ostrzegawczym na drugie półrocze? Na chwilę obecną hossa jednak trwa. Obecne dni przynoszą rekordowe poziomy na amerykańskich indeksach. Kluczowym impulsem wzrostowym pozostaje sektor nowoczesnych technologii. Otoczenie aktualnie sprzyja rynkom akcji.