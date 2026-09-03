Nowy instrument umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na kryptowalutę Chainlink (LINK). Jest to narzędzie, które pozwala na dostarczanie do sieci blockchain danych ze świata rzeczywistego, takich jak kursy walut, ceny akcji, dane pogodowe czy wyniki wydarzeń sportowych. Wartość aktywów zgromadzonych w ETN-ie wynosi ok. 12 mln USD (stan na 27 sierpnia 2026 r.) Instrument jest w pełni zabezpieczony bazową kryptowalutą Chainlink. Opłata za zarządzanie instrumentem wynosi 1,49 proc. rocznie. Animatorem funduszu na GPW jest Raiffeisen Bank International AG.

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– Rozbudowa segmentu ETF, ETC i ETN jest jednym z elementów naszej strategii zwiększania atrakcyjności rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Wprowadzenie kolejnego ETN emitowanego przez Virtune poszerza dostęp do globalnych trendów inwestycyjnych poprzez instrumenty notowane na GPW i dostępne w przejrzystym, regulowanym otoczeniu. Dynamiczny wzrost obrotów w segmencie ETF, ETC, ETN pokazuje, że inwestorzy coraz chętniej wykorzystują tego typu produkty do budowy swoich portfeli – podkreśla Michał Kobza, członek zarządu GPW.

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Coraz więcej kryptowalut na GPW

Nowy instrument jest siódmym ETN-em emitowanym przez Virtune na warszawskiej giełdzie. Po jego debiucie inwestorzy będą mieli dostęp do pięciu funduszy spółki opartych na pojedynczych kryptowalutach i dwóch odzwierciedlających indeksy kryptowalut.

– Cieszymy się, że możemy nadal poszerzać naszą ofertę produktową na GPW. Virtune Chainlink ETP to już siódmy nasz produkt notowany na warszawskiej giełdzie. Od momentu wejścia na rynek na początku tego roku obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony polskich inwestorów, dlatego rozszerzenie oferty stanowi naturalny krok w realizacji naszej strategii rozwoju. W miarę jak tokenizacja nabiera tempa na całym świecie, wierzymy, że Chainlink ma doskonałą pozycję, by odegrać ważną rolę w łączeniu tradycyjnych rynków finansowych z infrastrukturą opartą na technologii blockchain. Wierzymy, że ten produkt będzie atrakcyjnym uzupełnieniem naszej oferty dla polskich inwestorów – podkreślił Christopher Kock, prezes zarządu Virtune.

Produkt jest emitowany na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez szwedzki organ nadzoru finansowego Finansinspektionen. Jest również notowany na innych rynkach europejskich, w tym na Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki oraz Deutsche Börse Xetra. Virtune jest regulowanym szwedzkim podmiotem specjalizującym się w emisji instrumentów typu Exchange Traded Products (ETP) opartych na aktywach cyfrowych.

Instrumenty typu Exchange Traded Products (ETP), w tym ETN, ETF i ETC, są notowane na Rynku Głównym GPW i umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na różne klasy aktywów w ramach rynku regulowanego. Produkty te charakteryzują się przejrzystą strukturą, bieżącą wyceną giełdową oraz dostępnością za pośrednictwem rachunków maklerskich.