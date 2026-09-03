Od 1992 r. średnia stopa zwrotu dla września wynosi -1,49 proc., a mediana -0,91 proc., co czyni go statystycznie najsłabszym miesiącem w całym roku. Po relatywnie udanym okresie wakacyjnym wrzesień często staje się czasem konsolidacji lub realizacji zysków. Nie oznacza to jednak automatycznie spadków. W latach silnej hossy negatywna sezonowość bywa neutralizowana przez dominujący trend wzrostowy, a tegoroczny obraz rynku pozostaje wyraźnie lepszy od historycznych norm. Po ośmiu miesiącach roku WIG zyskał już ponad 30 proc., a wynik trzeciego kwartału sięga około 12 proc., co oznacza rezultat o 8,5 pp. wyższy od historycznej średniej i o 6,9 pp. od mediany. Modelowa alokacja dla września wynosi obecnie ~15 proc., co odzwierciedla wyjątkowo słabe historyczne statystyki tego miesiąca i sugeruje ostrożniejsze podejście do ryzyka. Z sezonowego punktu widzenia jest to okres, w którym warto zwracać uwagę na zachowanie rynku w pobliżu istotnych wsparć oraz sygnały pogorszenia sentymentu. Podsumowując, wrzesień pozostaje statystycznie najsłabszym miesiącem dla WIG, jednak tegoroczna kondycja rynku – silny trzeci kwartał oraz wysoka stopa zwrotu od początku roku sprawiają, że inwestorzy wchodzą w ten wymagający okres z komfortowym zapasem. Najbliższe tygodnie pokażą, czy rynek ponownie zdoła przeciwstawić się historycznym statystykom i utrzymać przewagę kupujących.