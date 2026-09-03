Po trzech rozczarowujących sesjach na rynkach akcji pojawiło się nieco więcej optymizmu, co utorowało indeksom drogę do odreagowania. Popyt wyraźnie ożywił się także na krajowym parkiecie. W efekcie przed południem indeks WIG20 został wyniesiony blisko 1 proc. nad kreskę. W dalszej fazie handlu zapał do zakupów osłabł, ale WIG20 zdołał wybronić się przed spadkiem, finiszując 0,4 proc. na plusie. Powrót apetytu na ryzykowne aktywa wynikał w dużej mierze z efektu zmniejszenia napięć na Bliskim Wschodzie. Z tego powodu ceny ropy powróciły do spadków po trzech dniach zwyżek z rzędu.

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Akcje PGE kontynuowały rajd, CD Projekt przekonał rynek wynikami

Na krajowym rynku pozytywnie wyróżniały się największe spółki. Największym zainteresowaniem cieszyły się walory PGE, które kontynuowały środowe odbicie, drożejąc najefektowniej z całego indeksu. Do łask wróciły papiery CD Projektu i KGHM, odreagowując mocne spadki z poprzednich sesji. W przypadku gamingowej spółki do zakupów zachęciły inwestorów dużo lepsze od oczekiwań wyniki finansowe, a wsparciem dla notowań miedziowego koncernu było odreagowanie na rynku miedzi. Ponadto chętnych nie brakowało na akcje Dino i PZU. Jednocześnie pozbywano się walorów Orlenu oraz banków, które miały za sobą kilka udanych poprzednich sesji.

Na szerokim rynku wyraźną przewagę miały przecenione spółki. W indeksie mWIG40 najmocniej zniżkowały akcje XTB. Ponad 10-proc. przecena była reakcją na sprzedaż dużego pakietu akcji spółki w ramach ABB przez jej głównego akcjonariusza.