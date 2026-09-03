- Od samego początku rozmawialiśmy z naszym partnerem, że warto by rozszerzyć bazę akcjonariuszy. PFR jest godną zaufania, świetną firmą, realizującą strategiczne cele państwa i byłoby miło widzieć ją w gronie akcjonariuszy (...) Na pewno rozszerzenie wiedzy, zaangażowania ludzi, którzy robią te projekty, powinny sprzyjać projektowi - powiedział Fąfara dziennikarzom w kuluarach Baltic Energy Conference.

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W pierwszej połowie sierpnia minister energii Miłosz Motyka poinformował, że trwają rozmowy o wejściu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do spółki Orlen Synthos Green Energy, by przyspieszyć realizację SMR-ów.

Zdaniem Fąfary, „znając procedury w takich skomplikowanych transakcjach”, do wejścia PFR do akcjonariatu nie dojdzie w najbliższych tygodniach. Zaznaczył jednak, że należy o to pytać sam fundusz.

26 reaktorów w całej Polsce. Gdzie powstaną pierwsze elektrownie SMR?

Orlen Synthos Green Energy to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz chemiczny koncern Synthos należący do Michała Sołowowa. OSGE planuje budowę 26 reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. Orlen w swojej strategii zakłada, że będzie posiadał dwa bloki BWRX-300 do 2035 r. Mają one powstać koło należących do Orlenu zakładów Anwil we Włocławku. Inne lokalizacje to Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu oraz Stalowa Wola. Według szacunków Ministerstwa Energii komercyjna eksploatacja elektrowni we Włocławku to początek lat 30.

Miliardy na dywidendy. Orlen odpowiada na żądania ministra aktywów

Prezes był także pytany o piątkową wypowiedź ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna na temat oczekiwanych wyższych dywidend ze spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. - Można powiedzieć jedno, że mamy świetne wyniki finansowe. Więc jest naturalnym, że jeśli mamy dobre wyniki finansowe, to chcielibyśmy dzielić się z akcjonariuszami - powiedział Fąfara. Dodał, że wynik finansowy koncernu w 2026 r. "będzie prawdopodobnie wyższy" niż w 2025 r.

Balczun przekazał w piątek, że spodziewa się zdecydowanie większych wpływów z dywidend ze spółek Skarbu Państwa w przyszłym roku. - Będziemy prowadzili aktywną politykę dywidendową. Widzimy znaczący wzrost wartości naszych spółek. Wyniki się poprawiają. (...) Spodziewamy się zdecydowanie większych wpływów dywidendowych w przyszłym roku, ale z zachowaniem absolutnie stabilnej, stabilnego, niezakłóconego funkcjonowania spółek i realizacji ich strategicznych celów. Dbamy o interes akcjonariuszy, również akcjonariuszy prywatnych - powiedział szef MAP.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o modułowe reaktory SMR.