Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki stały za rekordowymi wynikami finansowymi banku po słabszym okresie w 2025 roku.

W jaki sposób globalne napięcia i wahania rynkowe przekuły się na wzrost aktywności klientów.

W które kluczowe obszary, w tym sztuczną inteligencję, bank inwestuje, aby zapewnić sobie dalszy wzrost.

Jaka jest nowa strategia banku na pogłębianie relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

W I półroczu Saxo Bank odnotował przychody w wysokości 2,803 mld DKK (436 mln USD) i zysk netto w wysokości 648 mln DKK (101 mln USD), co stanowi rekordowe wyniki za pierwszych sześć miesięcy roku. Wyniki te następują po nieco rozczarowującym drugim półroczu 2025 roku, w którym Saxo odnotował spadek przychodów i niewielką stratę netto.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Banki Rekordowa liczba klientów i ich aktywów w Saxo Banku Saxo Bank miał w 2025 roku skorygowany zysk netto na poziomie 120 mln euro. Liczba klientów przekroczyła 1,5 mln, co stanowi najwyższy poziom w his...

Saxo Bank, w którym w połowie okresu kontrolę nad spółką przejęła Grupa Safra i powołany został nowy prezes, poinformował, że wyniki za półrocze odzwierciedlają silną dynamikę komercyjną banku i udaną realizację priorytetów strategicznych.

Saxo Bank działa na globalnych rynkach finansowych, a generowanie dochodów, oprócz liczby klientów i aktywów klientów, podlega wahaniom na rynkach walutowych, akcji i towarów, a także wahaniom stóp procentowych. W 2026 roku globalna sytuacja gospodarcza nadal będzie kształtowana przez napięcia geopolityczne z wysokim poziomem niepewności w otoczeniu makroekonomicznym. Wpłynęło to na dynamikę rynku i stworzyło zarówno wyzwania, jak i możliwości dla klientów. Aktywność handlowa utrzymała się, a pozytywne nastroje napędzane były przez dobre wyniki na rynkach akcji, a także zmienność cen towarów, takich jak ropa naftowa i metale szlachetne.

– Z dumą prezentuję najlepsze półroczne wyniki finansowe w historii banku. Globalna kultura inwestycyjna jest nadal silna i cieszymy się, że tak wielu nowych klientów wybiera Saxo, aby rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem. Jednocześnie stale pogłębiamy relacje z obecnymi klientami i partnerami, którzy powierzają nam coraz większą część swoich inwestycji. Odnotowaliśmy solidny wzrost liczby naszych klientów i jestem pełen optymizmu oraz przekonania, że ten pozytywny rozwój będzie się utrzymywał – powiedział Daniel Belfer, prezes Saxo Bank.

W pierwszym półroczu 2026 roku Saxo Bank nadal koncentrował się na rozwoju i angażowaniu globalnej bazy partnerów i klientów, wzmacnianiu swojej pozycji oraz inwestowaniu w platformy i produkty, aby wspierać długoterminowy, rentowny wzrost. W 2026 roku Saxo utrzyma wzrost bazy kosztowej dzięki dodatkowym inwestycjom w marketing, mającym na celu wsparcie dalszego wzrostu, a także dalszym inwestycjom w sztuczną inteligencję i obszary o znaczeniu krytycznym dla biznesu.

Strategiczny cel Saxo pozostaje niezmienny, z ciągłym naciskiem na rozwój bazy klientów i aktywów klienckich oraz na udoskonalanie oferty produktów i platform z korzyścią dla naszych klientów. Oczekuje się, że konkurencyjna oferta na rynkach globalnych będzie wspierać dalszy organiczny wzrost liczby klientów i poprawi dźwignię operacyjną Grupy.