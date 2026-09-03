W dalszym ciągu możliwe będzie utrzymywanie i zamykanie pozycji otwartych wcześniej, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie usługi. Jak informuje firma, „decyzja o wycofaniu usługi mForex jest związana z kierunkiem rozwoju naszej oferty inwestycyjnej. Chcemy skoncentrować się na rozwiązaniach, które pomagają naszym klientom budować oszczędności i kapitał z myślą o przyszłości. Mamy przekonanie, że właśnie długoterminowe inwestowanie najlepiej wspiera realizację ważnych celów finansowych i budowanie bezpieczeństwa finansowego. To również jeden z elementów zdrowych finansów, czyli podejścia opartego na świadomym planowaniu i myśleniu o przyszłości. Klienci korzystający obecnie z usługi otrzymają indywidualne informacje dotyczące dalszych zasad jej funkcjonowania oraz kolejnych kroków. Zmiana dotyczy wyłącznie usługi mForex. Pozostała oferta Biura Maklerskiego mBanku pozostaje bez zmian” – czytamy w komunikacie biura.
Czytaj więcej
Firma XTB w lipcu na GPW wygenerowała większy obrót nie tylko od podmiotów, które głównie obsługują inwestorów indywidualnych. Jej „ofiarą” padło r...
Warto zwrócić uwagę, że nie są to jedyne zmiany, jakie ostatnio zaszły w BM mBanku. Z firmą w ostatnich miesiącach pożegnało się kilku maklerów instytucjonalnych, zastępca dyrektora czy też szef biura Maksymilan Skolik, o czym pisaliśmy na łamach „Parkietu”. Jednocześnie biuro mocno stawia na rozwój ETF-ów. To właśnie ta instytucja jako pierwsza wyszła z ofertą ETF-y za 0 zł w ramach kont IKE i IKZE. Ruch ten sprowokował podobne podejście innych konkurentów m.in. DM BOŚ czy też ostatnio BM Alior Banku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas