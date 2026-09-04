Dariusz Nawrot , dyrektor departamentu analiz i doradztwa w Noble Securities
Częściowo fenomen mocnego zachowania krajowego rynku może wynikać z zapowiadanego przez agencję S&P Dow Jones Indices, na wrzesień 2027 r., przesunięcia polskich blue chips z rynków wschodzących do rozwiniętych – wskaźniki wycen dla akcji z rynków rozwiniętych są wyższe niż dla akcji z rynków wschodzących. Z drugiej jednak strony taki awans będzie się wiązał prawdopodobnie z niższym udziałem polskich akcji w S&P Developed Markets i w 2027 r. może przyczynić się do lekkiego zredukowania zaangażowania w polskie akcje przez inwestorów zagranicznych – podobna sytuacja wystąpiła w 2018 r. przy przesunięciu polskich akcji z grona wschodzących do rozwiniętych przez agencję FTSE Russell. Na zwiększone zakupy polskich akcji przez inwestorów zagranicznych wskazują też zmiany poszczególnych indeksów warszawskiej giełdy: od początku 2026 r. WIG20TR i mWIG40TR zyskały po 31-32 proc., a sWIG80TR jedynie 7 proc.. Ceny akcji dużych spółek rosną w wyraźnie szybszym tempie niż poprawiają się ich wyniki finansowe. Obrazują to wskaźniki rynkowe – obecnie cena do zysku na akcję dla spółek z indeksu WIG o ok. 15 proc. przekracza średnią z ostatnich 15 lat, a wskaźnik ceny do wartości księgowej dla spółek wchodzących w skład WIG jest o ok. 45 proc. wyższy od średniej 15-letniej.)
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W perspektywie najbliższych trzech miesięcy obawiam się korekty cen na globalnym rynku akcji, zbliżonej w czasie i skali do tej, jaka wystąpiła jesienią 2018 r. Wtedy, podobnie jak i obecnie, inwestorzy obawiali się wzrostu inflacji, podwyżek stóp procentowych, stagflacji. Ten scenariusz nie zmaterializował się, ale na bazie takich obaw S&P500 w 3 miesiące stracił 20 proc., a WIG w kilka tygodni – 12 proc. Po takiej korekcie, akcje powróciły do trendu wzrostowego. Spodziewam się powtórzenia takiego scenariusza w najbliższych miesiącach. Z końcem roku zakładam powrót do trendu wzrostowego.
W 2027 r. widzę szansę na ożywienie gospodarcze w Europie Zachodniej, co przełożyłoby się na wyraźniejszą poprawę wyników finansowych mniejszych firm notowanych na warszawskiej giełdzie. We wzrostach cen akcji w tym segmencie prawdopodobnie pomoże też uruchomienie OKI – wielu klientów indywidualnych preferuje inwestycje w akcje małych spółek. Moim zdaniem sWIG80 w 2027 r. zachowa się zdecydowanie lepiej od WIG20 i mWIG40.
Oceniam go lekko pozytywnie. Jak na wciąż wymagające otoczenie gospodarcze większość spółek poradziła sobie dość dobrze. Generalnie większa poprawa wyników wystąpiła w przypadku dużych spółek, co częściowo tłumaczy istotniejsze wzrosty cen akcji w tym segmencie. Wyniki finansowe mniejszych firm w dużej mierze determinowane są nastrojami konsumenckimi i koniunkturą gospodarczą w Europie Zachodniej (duża część produktów kierowana jest do klientów w Niemczech i innych państwach UE), a oba te elementy nie oddziaływały pozytywnie na sprzedaż w drugim kwartale.
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