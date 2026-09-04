Wakacje przyniosły przyspieszenie zwyżek krajowych indeksów. WIG powiększył tegoroczną stopę zwrotu do ponad 30 proc., co jest wynikiem lepszym na tle większości europejskich rynków...

Częściowo fenomen mocnego zachowania krajowego rynku może wynikać z zapowiadanego przez agencję S&P Dow Jones Indices, na wrzesień 2027 r., przesunięcia polskich blue chips z rynków wschodzących do rozwiniętych – wskaźniki wycen dla akcji z rynków rozwiniętych są wyższe niż dla akcji z rynków wschodzących. Z drugiej jednak strony taki awans będzie się wiązał prawdopodobnie z niższym udziałem polskich akcji w S&P Developed Markets i w 2027 r. może przyczynić się do lekkiego zredukowania zaangażowania w polskie akcje przez inwestorów zagranicznych – podobna sytuacja wystąpiła w 2018 r. przy przesunięciu polskich akcji z grona wschodzących do rozwiniętych przez agencję FTSE Russell. Na zwiększone zakupy polskich akcji przez inwestorów zagranicznych wskazują też zmiany poszczególnych indeksów warszawskiej giełdy: od początku 2026 r. WIG20TR i mWIG40TR zyskały po 31-32 proc., a sWIG80TR jedynie 7 proc.. Ceny akcji dużych spółek rosną w wyraźnie szybszym tempie niż poprawiają się ich wyniki finansowe. Obrazują to wskaźniki rynkowe – obecnie cena do zysku na akcję dla spółek z indeksu WIG o ok. 15 proc. przekracza średnią z ostatnich 15 lat, a wskaźnik ceny do wartości księgowej dla spółek wchodzących w skład WIG jest o ok. 45 proc. wyższy od średniej 15-letniej.)

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Czy po tak udanym okresie obawy związane z korektą są uzasadnione?

W perspektywie najbliższych trzech miesięcy obawiam się korekty cen na globalnym rynku akcji, zbliżonej w czasie i skali do tej, jaka wystąpiła jesienią 2018 r. Wtedy, podobnie jak i obecnie, inwestorzy obawiali się wzrostu inflacji, podwyżek stóp procentowych, stagflacji. Ten scenariusz nie zmaterializował się, ale na bazie takich obaw S&P500 w 3 miesiące stracił 20 proc., a WIG w kilka tygodni – 12 proc. Po takiej korekcie, akcje powróciły do trendu wzrostowego. Spodziewam się powtórzenia takiego scenariusza w najbliższych miesiącach. Z końcem roku zakładam powrót do trendu wzrostowego.

W tym roku największe powodzenie u inwestorów mają duże i wybrane średnie spółki z mWIG40 zostawiając daleko w tyle małe firmy. Czy jest szansa na o żywienie popytu w segmencie mniejszych firm?

W 2027 r. widzę szansę na ożywienie gospodarcze w Europie Zachodniej, co przełożyłoby się na wyraźniejszą poprawę wyników finansowych mniejszych firm notowanych na warszawskiej giełdzie. We wzrostach cen akcji w tym segmencie prawdopodobnie pomoże też uruchomienie OKI – wielu klientów indywidualnych preferuje inwestycje w akcje małych spółek. Moim zdaniem sWIG80 w 2027 r. zachowa się zdecydowanie lepiej od WIG20 i mWIG40.

Czy kończący się sezon wyników za II kwartał 2026 r. można ocenić pozytywnie?

Oceniam go lekko pozytywnie. Jak na wciąż wymagające otoczenie gospodarcze większość spółek poradziła sobie dość dobrze. Generalnie większa poprawa wyników wystąpiła w przypadku dużych spółek, co częściowo tłumaczy istotniejsze wzrosty cen akcji w tym segmencie. Wyniki finansowe mniejszych firm w dużej mierze determinowane są nastrojami konsumenckimi i koniunkturą gospodarczą w Europie Zachodniej (duża część produktów kierowana jest do klientów w Niemczech i innych państwach UE), a oba te elementy nie oddziaływały pozytywnie na sprzedaż w drugim kwartale.