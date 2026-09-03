Zgodnie z czwartkowym komunikatem, Grupa Energa pozyskała wsparcie dla kolejnych aktywów wytwórczych w ramach rynku mocy; w aukcji uzupełniającej na rok dostaw 2027 zakontraktowała co najmniej 505,958 MW obowiązku mocowego w jednorocznych kontraktach.

Spółka podała, że przy cenie zamknięcia aukcji mieszczącej się w przedziale od 325,56 do 372,04 zł/kW/rok łączne przychody Grupy z uzyskanych kontraktów mogą wynieść w 2027 roku co najmniej 164,71 mln zł. Kontraktami objęte zostaną zarówno istniejące źródła wytwórcze, jak też jednostki redukcji zapotrzebowania.

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„W ciągu trzech dni roboczych od zakończenia aukcji uzupełniającej Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłoszą ostateczną cenę zamknięcia. Następnie, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu 21 dni od ogłoszenia wyników, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien zatwierdzić przebieg całej aukcji” – podkreśliła Energa.

Kontrolowana przez Orlen Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna liczy 200 tys. km i obejmuje około jednej czwartej powierzchni kraju. Firma zasila około 3,4 mln klientów. 