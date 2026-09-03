Zgodnie z czwartkowym komunikatem, Grupa Energa pozyskała wsparcie dla kolejnych aktywów wytwórczych w ramach rynku mocy; w aukcji uzupełniającej na rok dostaw 2027 zakontraktowała co najmniej 505,958 MW obowiązku mocowego w jednorocznych kontraktach.

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Spółka podała, że przy cenie zamknięcia aukcji mieszczącej się w przedziale od 325,56 do 372,04 zł/kW/rok łączne przychody Grupy z uzyskanych kontraktów mogą wynieść w 2027 roku co najmniej 164,71 mln zł. Kontraktami objęte zostaną zarówno istniejące źródła wytwórcze, jak też jednostki redukcji zapotrzebowania.

„W ciągu trzech dni roboczych od zakończenia aukcji uzupełniającej Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłoszą ostateczną cenę zamknięcia. Następnie, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu 21 dni od ogłoszenia wyników, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien zatwierdzić przebieg całej aukcji” – podkreśliła Energa.

Kontrolowana przez Orlen Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna liczy 200 tys. km i obejmuje około jednej czwartej powierzchni kraju. Firma zasila około 3,4 mln klientów.