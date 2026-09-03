Status ten wynika z kilku zjawisk, po pierwsze z uwagi na naturę instrumentów dłużnych, są one dużo bardziej powiązane ze zjawiskami gospodarczymi i arytmetyką finansową niż inne instrumenty. Ta przewidywalna natura przyciąga również gigantyczną płynność, co tylko dodatkowo wzmacnia charakter aktywa jako “rezerwowe”.
Czy tak duże spadki cen/wzrosty rentowności jakie obserwujemy od wielu miesięcy, nie powinny zacząć rozchodzić się po rynku i gospodarce, domyślnie, z negatywnym skutkiem? Co ważniejsze i ciekawsze, czy istnieją poziomy na których szerszy rynek może tracić jakościowy punkt odniesienia i walić się w posadach, lub co bardziej prawdopodobne z uwagi na uporządkowaną i metodyczną naturę przeceny - kiedy możemy dojść “płaskowyżu” cenowego na którym rynek (długu) będzie mógł osiąść na dłużej (lub nawet stoczyć się z niego)?
Obserwowanie reakcji rynku akcji na zmianę stopy referencyjnej już podpowiada nam że przecena jest bardziej funkcją (implikowanego) popytu i podaży, wzmocnioną przez zjawisko “duration”. W słowach potocznych oznacza to nadmierny i chroniczny deficyt budżetowy który wymaga wyższej premii. Ale wyższy deficyt wspiera też fundamentalnie spółki, a (w umiarkowanym stopniu) pochodna deficytu jakim często okazuje się inflacja - podnosi nominalną wartość aktywów nawet przy innych czynnikach bez zmian. Brak systemowych/strukturalnych problemów oraz nad-płynność poniekąd rekompensuje wzrost referencyjnej stopy - wobec czego nie należy oczekiwać dużych przecen z tego powodu.
Dużo ciekawszym wyzwaniem jest określenie punktu w którym cena obligacji staje się bardziej uzasadniona fundamentalnie w obecnych i oczekiwanych warunkach rynkowych. Główną osią tego zjawiska jest stopa “realna”. USA oferuje kilka rodzajów obligacji, jednymi z nich jest “TIPS”, czyli obligacje indeksowane inflacją. Obserwując “spread” między obligacjami TIPS a tymi standardowymi możemy oszacować część komponentów “premium” oraz stopę “realną”. Obecnie ten spread dla 10-latek wynosi ok. 2,4% i nie wydaje się rosnąć, sugeruje to że premia jest bardziej fiskalna niż inflacjna.
Czemu to ważne? Bo mediana długoterminowej (+3 lata) stopy “neutralnej” FED, to obecnie 3,1%. Oznacza to realną stopę zwrotu z obligacji na poziomie ponad 1%. Odwołując się natomiast do publikacji np. Fed NY oraz szacunków na podstawie modelu Laubach-Williamsa, możemy zaobserwować że obecna realna stopa zwrotu i spread w dużej mierze zawierają już w cenie istotną części potencjalnych niepokojów fiskalnych i gospodarczych.
Przy realnej 10-letniej rentowności około 2,4%, dalszy wyraźny wzrost rentowności nominalnych wymagałby przede wszystkim dalszego wzrostu realnej stopy i/lub premii terminowej. Im wyżej te komponenty odchodzą od szacunków neutralnej realnej stopy, tym większe staje się ryzyko, że rynek przeszacowuje trwałość restrykcyjnych warunków finansowych.
Zatem, aby w obecnych okolicznościach, rentowność 10-latek USA wzrosło do/lub powyżej 5% wymagałoby to dodatkowego uzasadnienia jak np. Inflację i/lub wzrost gospodarczy znacznie powyżej obecnych wycen. Tworzy to asymetryczne ryzyko w którym dalszy ruch rentowności obligacji w górę znacznie zwiększa szanse na przeszacowanie skali negatywnych zjawisk w gospodarce.
Patrząc jednocześnie na wolumen i popyt możemy pójść w tej analizie o krok dalej. Popyt pokazuje dość wyraźnie “winnych” wzrostów rentowności - są to Chiny, Japonia i ubezpieczyciele. Chiny kupują najmniej obligacji od 2008 roku, co w kontekście geopolitycznym może być bardziej celową presją na USA niż objawem słabości - jak w przypadku Japonii.
Ubezpieczyciele natomiast zmienili przyzwyczajenia i przerzucili znaczną część swoich środków do obligacji sektora technologiczne który oferuje (obecnie) wyjątkowo korzystny stosunek rentowności do ryzyka.
Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych XTB
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas