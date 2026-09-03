Finansowanie zostało przyznane w ramach programu TechEU wspierającego innowacje, nowe technologie i konkurencyjność gospodarki. Środki mają zostać przeznaczone na rozwój infrastruktury badawczej umożliwiającej prowadzenie prac naukowych m.in. w obszarze nowoczesnych materiałów, energetyki jądrowej i medycyny.

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Jak poinformowano, wsparcie pozwoli na budowę laboratorium neutronowego MNL Maria Neutron Laboratory przy reaktorze MARIA. Finansowanie ma również wesprzeć program NOMATEN CoRE zajmujący się badaniami materiałów odpornych na ekstremalne warunki pracy oraz zwiększenie możliwości Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach PolFEL 1.1. Łączna wartość tych projektów przekracza 460 mln zł, a ich realizację współfinansuje także Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

„Podpisane dziś umowy dowodzą konsekwentnego i wielowymiarowego wsparcia EBI dla transformacji i bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także innowacyjności i odporności gospodarki” – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes EBI Marko Primorac. Dodał, że finansowanie dla NCBJ wspiera budowę gospodarki opartej na wiedzy i wpisuje się w ambicje polskiego programu energetyki jądrowej.

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Równolegle EBI zawarł umowę doradczą z Wodami Polskimi w ramach programu TARGET (Technical Assistance for a Green Energy Transition). Wsparcie obejmie analizy inwestycji hydroenergetycznych w województwach śląskim i małopolskim oraz przygotowanie projektów budowy trzech potencjalnych elektrowni wodnych przy istniejących progach piętrzących. Instytucja otrzyma doradztwo techniczne, finansowe i środowiskowe.

Jak podano, program TARGET jest wspólnym instrumentem pomocy technicznej Komisji Europejskiej i EBI, którego celem jest wsparcie regionów przechodzących transformację energetyczną w przygotowaniu projektów z zakresu czystej energii i efektywności energetycznej.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej powołaną do finansowania inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki Wspólnoty. Udziałowcami banku są państwa członkowskie, a zadaniem jest udzielanie kredytów długoterminowych m.in. na rzecz realizacji inwestycji w dziedzinie klimatu i środowiska.