W sierpniu warunki do zarabiania na krajowym rynku nadal były bardzo korzystne, co pozytywnie przełożyło się na wyniki większości portfeli ekspertów biorących udział w naszej rywalizacji. Na GPW nadal przeważał popyt, ale tempo wzrostów głównych indeksów wyhamowało. Po bardzo udanym lipcu, w którym indeks WIG wypracował prawie 9 proc. zwyżki, w sierpniu kontynuował wspinaczkę, dokładając 3,5 proc. Jednocześnie ustanowił nowy rekord wszech czasów na poziomie 154,5 tys. pkt. Z kolei WIG20 został wyniesiony powyżej 4000 pkt., wyznaczając nowy historyczny szczyt.

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Foto: Parkiet

Nowości w portfelach na wrzesień

Wytypowane przed miesiącem spółki w większości nie zawiodły analityków biorących udział w naszej rywalizacji. Dwucyfrowe stopy zwrotu w zakończonym niedawno miesiącu nie były rzadkością. Najbardziej okazałe zyski przyniosły portfelom papiery XTB, które w sierpniu zwyżkowały o blisko 24 proc. Broker ma za sobą bardzo udany kwartał, który przyniósł wyraźną poprawę wyników. Wypracował niemal 500 mln zł kwartalnego zysku netto (po I półroczu ma już ponad 1 mld zł zysku) wobec oczekiwań analityków na poziomie ok. 400 mln zł. Wzrost napędza stale rosnąca liczba klientów. Jednocześnie bardzo dobrze odnajduje się w zmiennym otoczeniu rynkowym. W portfelach błyszczały także papiery Asbisu, wypracowując w sierpniu 23 proc. wzrostu. Dystrybutor sprzętu IT w II kwartale pozytywnie zaskoczył tempem poprawy wyników. Spółka mocno korzysta m.in. z dużych inwestycji w moce obliczeniowe potrzebne do AI i dużego popytu na takie komponenty, jak serwery, SSD, DRAM czy procesory i z tego względu już od dłuższego czasu pozostaje na radarach inwestorów.

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We wrześniu eksperci zdecydowali się na większe przetasowania w składach portfeli, realizując przy okazji zyski z udanych inwestycji. W portfelach na nowy miesiąc znalazło się nieco więcej miejsca na spółki z indeksu WIG20, które, jak do tej pory, nie miały w nich zbyt licznej reprezentacji. We wrześniu dołączyły do portfeli Allegro, Dino, PGE i Orlen. Dla lidera polskiego e-handlu znalazło się miejsce w dwóch portfelach. Zdaniem typujących za spółką przemawiają wygaśnięcie ryzyka związanego z podażą akcji oraz dobre wyniki za I półrocze, dające nadzieję na odbicie kursu w dalszej części bieżącego roku.

Wśród nowych propozycji na wrzesień nie mogło zabraknąć firm z szerokiego rynku. Istotnym kryterium wyboru były raporty finansowe prezentowane w będącym już na finiszu sezonie publikacji wyników za II kwartał 2026 r., w którym nie brakowało pozytywnych zaskoczeń. Uwagę analityków zwróciły te podmioty, które pokazały solidne wyniki poparte optymistycznymi oczekiwaniami na kolejne okresy. Patrząc przez pryzmat wyników, we wrześniu typujący łaskawym okiem spojrzeli na takie spółki, jak Dino, Eurocash, Mo-Bruk, Toya czy wspomniane wcześniej Allegro.

Foto: Parkiet

WIG został w tyle

Dzięki sprzyjającej koniunkturze na krajowym rynku większość portfeli fundamentalnych wytypowanych przez biura maklerskie biorące udział w naszej rywalizacji poprawiła stopy zwrotu w sierpniu. Uśredniony wynik ze wszystkich portfeli wyniósł 3,9 proc. i był nieco lepszy od stopy zwrotu indeksu WIG, który w tym samym czasie poprawił swoje notowania o 3,5 proc. Aż pięciu uczestników pobiło ten wynik. Najlepiej wypadli analitycy z DM BDM. Wytypowane przez nich spółki przyniosły stopę zwrotu z portfela 8,3 proc. Za ich plecami znaleźli się eksperci z Noble Securities, którym udało się wypracować 6,5 proc. zysku z portfela. W pierwszej trójce znaleźli się również eksperci z BM BNP Paribas BP z wynikiem na poziomie 5,4 proc.

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Korzystając ze słabszych wyników najbliższych rywali w klasyfikacji biorącej pod uwagę stopy zwrotu liczone za okres ośmiu miesięcy 2026 r., na prowadzeniu umocnili się analitycy BM BNP Paribas BP, którzy mogą się pochwalić stopą zwrotu wynoszącą już ponad 54 proc. Na drugiej pozycji utrzymali się eksperci BM Banku Millennium, choć zysk z ich portfela stopniał poniżej 31 proc. Na trzeciej pozycji znaleźli się przedstawiciele Oanda TMS Brokers, których tegoroczne inwestycje przyniosły do tej pory ponad 23 proc. zysku.

Łącznie od początku 2026 r. portfele ekspertów uczestniczących w naszej rywalizacji wypracowały średnią stopę zwrotu wynoszącą nieco ponad 21 proc., co jest wynikiem o 9,1 pkt. proc. słabszym od stopy zwrotu z WIG-u, który w tym samym okresie został wyniesiony w górę o ponad 30 proc.

BM BNP Paribas BP

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

Synektik, XTB | Realizacja zysków.

Wchodzą do portfela:

Allegro| Wygaśnięcie ryzyka związanego z podażą akcji oraz dobre wyniki za I i II kwratał wspierają sentyment do spółki. Oczekujemy utrzymania się dobrych tendencji wynikowych w drugim półroczu z uwagi na solidny wzrost gospodarczy w Polsce, trwającą restrukturyzację i rozwój segmentów zagranicznych oraz wprowadzone cła na import paczek spoza UE.

Mo-Bruk| Wyniki w II kwratale 2026 r. były znacząco powyżej konsensusu rynkowego zarówno na poziomie EBITDA jak i zysku netto, a zarząd spodziewa się poprawy wyników we wszystkich segmentach w kolejnych kwartałach. Wsparciem pozostaje rosnące wykorzystanie mocy w zmodernizowanych zakładach oraz tych przejętych El-Kajo oraz Eco-Point. Dodatkowo na horyzoncie pojawia się coraz więcej przetargów na bomby ekologiczne, które historycznie charakteryzowały się większą rentownością.

DM BDM

Foto: Parkiet

Wypada z portfela:

AmRest| Zmiana struktury zestawienia.

Wchodzi do portfela:

BioMaxima|Spodziewamy się, że spółka za II kwartał br. potwierdzi dalszą, stopniową odbudowę rezultatów. Z bieżącej perspektywy spodziewamy się kontynuacji impulsów wzrostu r./r. także w drugim półroczu bieżącego roku. Zwracamy uwagę na rozpoczętą sprzedaż własnego nowego produktu, czyli pasków gradientowych do oznaczeń minimalnych stężeń substancji hamujących wzrost mikroorganizmów (MIC).

Noble Securities

Foto: Parkiet

Wypada z portfela:

Ryvu Therapeutics | Zamykamy pozycję po odbiciu kursu akcji.

Brak nowych spółek w portfelu na wrzesień.

Oanda TMS Brokers

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

GPW, Kruk, XTB | Zmiana struktury portfela.

Wchodzą do portfela:

Bank Handlowy | Zanotował solidne I półrocze br. pod względem wyników. Wstępny odczyt inflacji w Polsce za sierpień wskazuje na możliwość utrzymania stóp procentowych przez RPP na obecnym poziomie w najbliższym czasie. Taki scenariusz powinien nadal sprzyjać wynikom sektora bankowego.

Lubawa| W lipcu spółka podpisała kontrakt dotyczący zestawów minersko-rozpoznawczych, którego gwarantowana część ma wartość 25,4 mln zł netto, natomiast wraz z opcją jego maksymalna wartość może sięgnąć 50,8 mln zł netto. Jeżeli we wrześniu dojdzie do dalszej eskalacji napięć na linii USA–Iran, rynek może ponownie premiować szeroko rozumiany sektor obronny

Orlen | Utrzymujące się napięcia geopolityczne pomiędzy USA a Iranem sprzyjają wzrostowi cen ropy, co może pozytywnie wpływać na notowania polskiego koncernu.

BM Banku Millennium

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

Atrem, PCC Rokita, Synektik Voxel | Zmiana na spółki o wyższym potencjale w krótszym terminie.

Wchodzą do portfela:

Decora | Liczymy na poprawę wyników po zawiązaniu rezerw w I pólroczu 2026 r. Wycenę uważamy za atrakcyjną.

Dino| Po satysfakcjonujących wynikach liczymy na odwrócenie negatywnego nastawienia do spółki .

Enter Air | Flota samolotów i infrastruktura spółki rosną, a popyt na usługi turystyczne jest dobry. Liczymy na dobre wyniki za I półrocze 2026 r.

Eurocash | Grupa jest w trakcie transformacji i jak sama określa, najtrudniejszy etap jest już za nią.

Ipopema Private Investments

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

CI Games, Dino, Modivo, Rainbow Tours| Zmiana struktury portfela.

Wchodzą do portfela:

Grupa Pracuj| Strategia 2030 i szansa na skorygowaną EBITDA powyżej 400 mln zł w 2027 r. jest coraz bardziej realna.

PGE| Spółka notowana z C/Z ’27-28 rzędu 5,5-5,4x i EV/EBITDA rzędu 2,7-2,5. Oczekiwana aktualizacja strategii do 2035 z opcją ograniczenia CAPEX-u. Wysoki CDS sprzyja wynikom za II-III kw. br.

Skarbiec TFI|Asymetria pomiędzy kapitalizacją spółki a gotówką i rezerwą na success fee.

Toya| Spółka notowana z C/Z ’27-28 rzędu 7,0-6,2x. Ekspozycja na odbicie konsumenta, remontów i budownictwa. Mocne wyniki za II kwartał 2026 r.

DM XTB

Foto: Parkiet

Wypadają z portfela:

Asseco Poland | Pozostaje solidną i stabilną spółką o mocnych fundamentach, jednak jej charakter nie wpisuje się obecnie w nasze założenie budowy agresywnego portfela nastawionego przede wszystkim na ponadprzeciętny wzrost.

Synektik | Po bardzo mocnym wzroście kursu uznajemy, że na ten moment atrakcyjniejsze możliwości oferują inne spółki. Decyzja jest również zgodna z naszą strategią regularnej, miesięcznej rotacji portfela.

Vercom | Chcemy zwiększyć udział spółek, które w najbliższym czasie mogą mieć silniejsze katalizatory wzrostu.

Wchodzą do portfela:

Allegro | Rosnąca sprzedaż, rozwój działalności zagranicznej oraz dalsze zwiększanie monetyzacji platformy mogą wspierać wyniki spółki i pozostawiają przestrzeń do dalszego wzrostu kursu.

Benefit Systems | Wybieramy ze względu na wysoką jakość biznesu, powtarzalność przychodów oraz możliwość dalszej ekspansji, szczególnie na rynkach zagranicznych. Spółka pozwala jednocześnie zwiększyć stabilność portfela i zachować ekspozycję na segment wzrostowy.

Comp| Do portfela dodajemy kolejną spółkę technologiczną, która pozwala zwiększyć ekspozycję na cyfryzację i rozwiązania IT. Liczymy na dalszy rozwój biznesu oraz możliwość wykorzystania poprawy wyników jako potencjalnego katalizatora dla kursu.

Mo-Bruk| ma stanowić bardziej stabilny element portfela, jednocześnie zachowując potencjał wzrostowy. Mocne wyniki, wysoka generacja gotówki oraz możliwość dalszego zwiększania skali działalności sprawiają, że spółka dobrze wpisuje się w założenie ograniczenia ryzyka bez rezygnacji z potencjalnego zysku.

Zasady budowy portfeli fundamentalnych W skład każdego z portfeli fundamentalnych wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż 10 spółek z rynku głównego GPW, wytypowanych przez ekspertów z biur i domów maklerskich uczestniczących w rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy wchodzące w skład WIG-u, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł. Udziały wszystkich spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Modyfikacje składu portfeli możliwe są raz w miesiącu, a liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu). Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc w danym roku kalendarzowym. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględniane są wypłacane przez spółki dywidendy.JIM