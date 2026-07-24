Z tego artykułu dowiesz się: Jakie plany wobec nowego produktu mają największe biura maklerskie w Polsce.

Które firmy już teraz zapowiadają ostrą walkę o miano lidera rynku OKI.

Co dla inwestorów będzie oznaczać zacięta konkurencja o ich pieniądze.

Deklaracje firm dotyczące startu oferty OKI od 1 stycznia 2027 r.

Jeszcze nie weszły w życie i nie wiadomo, czy na ostatniej prostej nie stanie im coś (lub ktoś) na przeszkodzie, ale już rozpalają wielkie emocje i wyobraźnię rynku finansowego. Mowa o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI). W środę, bez poprawek, ustawę o OKI przyjął Senat. Teraz trafi ona do prezydenta.

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„Zgodnie z tym przepisem prezydent RP, w terminie 21 dni od dnia przekazania ustawy, może ją podpisać i zarządzić jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, skierować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją albo zwrócić Sejmowi do ponownego rozpatrzenia z umotywowanym wnioskiem. Na obecnym etapie procesu legislacyjnego nie ma podstaw do przesądzania stanowiska prezydenta wobec projektu. Kancelaria Prezydenta RP monitoruje przebieg prac legislacyjnych” – usłyszeliśmy w Kancelarii Prezydenta.

Nadzieje związane z OKI są olbrzymie. Nowy produkt ma bowiem sprawić, że Polacy zamiast trzymać pieniądze na rachunkach bankowych w końcu zaczną inwestować, przede wszystkim na warszawskiej giełdzie. Głównym wabikiem ma być zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (dla akcji to inwestycje do poziomu 100 tys. zł). Ustawodawca zakłada, że do 2030 r. dzięki OKI na GPW napłynie około 25 mld zł nowego kapitału, a do 2040 r. ma być to nawet 74 mld zł. Szacunki oparte na danych NBP wskazują z kolei, że na koniec 2025 r. Polacy mieli zainwestowane w akcje około 117 mld zł. Jeśli więc założenia związane z OKI znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości (a niektórzy twierdzą nawet, że są one konserwatywne) dla rynku kapitałowego i giełdy będzie to oznaczało ogromny skok. A przecież ten strumień pieniędzy też ktoś musi obsłużyć. Chętnych jest wielu, a walka o rząd dusz już teraz zapowiada się pasjonująco.

Kto pierwszy wystartuje z OKI

Jednym z głównych beneficjentów OKI, oprócz samej giełdy, powinna okazać się branża maklerska. „Parkiet” zapytał brokerów, kiedy będą gotowi na wprowadzenie OKI oraz jakie cele sobie stawiają w związku z tym produktem. Przeprowadziliśmy ankietę wśród 10 największych podmiotów pod względem liczby prowadzonych kont. Firmy te prowadzą w sumie 2,8 mln rachunków maklerskich w Polsce, czyli ponad 96 proc. całości. Jakie płyną wnioski?

Wszystkie przepytane przez nas podmioty deklarują otwarcie: chcemy możliwie jak najszybciej wprowadzić OKI do oferty. Mało tego: siedem na dziesięć firm mówi wprost, że jeśli OKI faktycznie wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku, to od razu trafią one także do klientów.

– Zespoły XTB już rozpoczęły prace przygotowawcze i robimy wszystko, aby OKI było dostępne w naszej ofercie od pierwszego dnia. Jako największy polski dom maklerski i lider rynku inwestycyjnego traktujemy ten produkt jako jeden z naszych priorytetów – wskazuje Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB. To właśnie ta firma jest zdecydowanym liderem pod względem prowadzonych rachunków maklerskich w Polsce. Według danych KDPW, na koniec czerwca broker prowadził 1,13 mln kont.

Branżę maklerską z pewnością czekają niezwykle pracowite miesiące. Oczywiście nikt nie chce odpuszczać tematu OKI, ale z drugiej strony brokerzy też mają „co robić”. Cały czas trwają prace chociażby nad wdrożeniem systemu WATS, który według ostatniego harmonogramu ma ruszyć 5 października. Cały czas projekt ten mocno angażuje brokerów, co dla niektórych może być wyzwaniem organizacyjnym, szczególnie, że czasu pozostało już niewiele. Dlatego też część podmiotów sygnalizuje, że wprowadzenie OKI 1 stycznia 2027 r. może być dla nich trudne, ale nawet jeśli się to nie uda, to potencjalni spóźnialscy chcą dodać OKI do oferty „możliwie, jak najszybciej”.

Fotel lidera OKI czeka. XTB i BM PKO BP zapowiadają ostrą walkę

Branża maklerska nie ukrywa też, że z OKI wiąże bardzo duże nadzieje. Niezależnie od tego, kto i kiedy doda ten produkt do oferty, już teraz można zakładać, że konkurencja o pieniądze Polaków będzie nie tylko bardzo duża, ale też i bardzo ostra – w końcu jest się o co bić. Co najmniej dwie firmy otwarcie deklarują, że chcą zostać liderem rynku OKI. Mowa o XTB oraz BM PKO BP.

– W przypadku OKI chcemy jeszcze bardziej umocnić pozycję XTB jako największego polskiego domu maklerskiego i lidera branży inwestycyjnej. Spodziewamy się, że zainteresowanie tym produktem będzie bardzo duże, ponieważ odpowiada on na realną potrzebę społeczną: coraz więcej osób chce samodzielnie budować przyszłość finansową, inwestować długoterminowo i korzystać z rozwiązań wspierających systematyczne oszczędzanie. Banki przez ostatnie 30 lat skutecznie zniechęcały Polaków do inwestowania, dlatego jestem przekonany, że w przypadku OKI to właśnie XTB będzie pierwszym wyborem Polaków – wskazuje Filip Kaczmarzyk. Przedstawiciele XTB mówią otwarcie, że do obecnej bazy ponad 1 mln rachunków firma chce, dzięki OKI, dorzucić kolejny milion, a do tego zamierza zrobić to dużo szybciej niż konkurencja. Walka o miano lidera rynku zapowiada się pasjonująco, gdyż aspiruje do tego także BM PKO BP.

– Szacujemy, że przy odpowiednim wsparciu edukacyjnym i marketingowym, OKI może przyciągnąć nawet 200 mld zł aktywów w ciągu dwóch pierwszych lat funkcjonowania. Naszą ambicją jest zostać liderem tego rynku i odegrać kluczową rolę w budowaniu długoterminowych oszczędności Polaków. Uważam, że silna pozycja rynkowa, największa w sektorze baza klientów i integracja usług inwestycyjnych z bankowością cyfrową pozwolą nam istotnie zwiększyć liczbę klientów inwestycyjnych – mówi Samer Masri, dyrektor BM PKO BP.

Pozostałe ankietowane przez nas firmy wykazują większą powściągliwość, czy to ze względu na zwykłą kurtuazję i skromność, standardy korporacyjne czy też świadomość swojego miejsca w szeregu. Wydźwięk jest jednak jeden: OKI to wielka szansa dla branży maklerskiej i każdy liczy, że dostanie swój kawałek (mniejszy lub większy) tortu. To bardzo dobra wiadomość dla samych klientów. Duża i momentami też pewnie agresywna konkurencja daje nadzieję, że OKI będą atrakcyjnym produktem nie tylko ze względu na atrybut podatkowy, ale też ze względu na to, jak ten produkt będzie opakowany i prezentowany przez instytucje finansowe.

Jeśli OKI wejdą w życie 1 stycznia 2027 r., to czy wasza firma również od początku uruchomi ten produkt?

XTB

Nasze plany w tym zakresie pozostają niezmienne. Zespoły XTB już rozpoczęły prace przygotowawcze i robimy wszystko, aby OKI było dostępne w naszej ofercie od pierwszego dnia. Jako największy polski dom maklerski i lider rynku inwestycyjnego traktujemy ten produkt jako jeden z naszych priorytetów. OKI może odegrać ważną rolę w dalszym zwiększaniu świadomości finansowej Polaków i zachęcaniu ich do długoterminowego inwestowania. Chcemy być w centrum tej zmiany i zapewnić klientom intuicyjny oraz nowoczesny sposób korzystania z nowych rozwiązań.

BM mBanku

Zakładamy, że będziemy gotowi do wdrożenia OKI możliwie blisko terminu wejścia w życie nowych przepisów. Data 1 stycznia jest ambitna, również ze względu na przypadający okres świąteczno-noworoczny oraz konieczność przeprowadzenia wszystkich wymaganych procesów operacyjnych, technologicznych i organizacyjnych. Naszym celem jest uruchomienie produktu tak szybko, jak będzie to możliwe, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodności regulacyjnej. Na tym etapie nie deklarujemy jeszcze konkretnej daty startu.

BM Pekao

Planujemy wdrożenie osobistego konta inwestycyjnego w momencie wejścia ustawy w życie. Jesteśmy na etapie intensywnych prac w tym obszarze, aby wraz z początkiem roku zaoferować klientom jak najlepszy produkt.

BM ING BSK

Planujemy uruchomić OKI z początkiem 2027 roku.

DM BOŚ

Tak. Jesteśmy przygotowani do uruchomienia OKI od 1 stycznia 2027 r.

BM PKO BP

Chcemy, aby nasi obecni i potencjalni klienci korzystali z najbardziej kompleksowego rozwiązania na rynku. Już od 1 stycznia 2027 r. będą mogli oni otworzyć w ramach jednej umowy OKI w formie szerokiej gamy: lokat terminowych, funduszy inwestycyjnych, obligacji skarbowych, akcji i ETF. Ponadto zaoferujemy im wartość dodaną w postaci narzędzi do budowania indywidualnego portfela – dopasowanego do ich profilu ryzyka oraz do monitorowania wykorzystania limitów podatkowych, aby mogli efektywnie korzystać z potencjału OKI.

Erste BM

W Erste Polska intensywnie przygotowujemy się do wdrożenia osobistego konta inwestycyjnego, tak aby klienci mogli korzystać z niego możliwie szybko po wejściu w życie nowych regulacji. Nad rozwiązaniem pracują wspólnie zespoły banku, Erste Biuro Maklerskie oraz Erste TFI, ponieważ naszym celem jest udostępnienie klientom pełnej oferty produktów objętych ustawą. Chcemy, aby klienci mieli dostęp zarówno do instrumentów oferowanych przez Erste Biuro Maklerskie, funduszy inwestycyjnych dostępnych za pośrednictwem banku, jak również do części depozytowej. Nie ukrywamy jednak, że tempo prac jest bardzo wymagające. Wynika to zarówno z technologicznej złożoności, jak i wątpliwości interpretacyjnych dotyczących niektórych zapisów projektu ustawy. Dodatkowym wyzwaniem jest krótki termin pomiędzy finalizacją procesu legislacyjnego a planowaną datą wejścia w życie regulacji. Jednocześnie wierzymy, że sukces OKI będzie zależał od atrakcyjności całej oferty dostępnej dla klientów. Z naszej perspektywy ważną rolę będą odgrywać nie tylko produkty inwestycyjne, ale również konkurencyjne produkty depozytowe.

BM Alior Banku

Naszym celem, jak i zapewne większości biur maklerskich, jest uruchomienie tego produktu od samego początku obowiązywania nowych regulacji. Zdajemy sobie sprawę, że jest to rozwiązanie, na które rynek czeka od dłuższego czasu i które może spotkać się z dużym zainteresowaniem klientów. Dlatego już dziś intensywnie pracujemy nad przygotowaniem niezbędnych procesów, systemów oraz zaplecza operacyjnego. Chcemy być gotowi na czas i udostępnić produkt możliwie szybko, najlepiej już od pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów. Widzimy w tym rozwiązaniu duży potencjał i nie ukrywamy, że – jako biuro maklerskie – również chcemy sięgnąć po kawałek tego tortu.

BM BNP Paribas Bank Polska

Pracujemy nad projektem i chcemy udostępnić klientom w 2027 r., natomiast ciężko odnieść się do terminów. Bardzo mocno szyki psuje WATS, który limituje zasoby rozwojowe.

Noble Securities

Zamierzamy wystartować od razu z OKI. Nie przewidujemy opóźnień.

Jakie cele stawiacie sobie w związku z OKI w perspektywie roku?

XTB

Według danych KDPW, w ostatnim roku niemal 80 proc. nowych rachunków maklerskich zostało otwartych w XTB. To najlepiej pokazuje, że Polacy wybierają nowoczesne, intuicyjne i dostępne rozwiązania inwestycyjne, a XTB jest dziś niekwestionowanym liderem tego rynku. W przypadku OKI chcemy jeszcze bardziej umocnić pozycję XTB jako największego polskiego domu maklerskiego i lidera branży inwestycyjnej. Spodziewamy się, że zainteresowanie tym produktem będzie bardzo duże, ponieważ odpowiada on na realną potrzebę społeczną: coraz więcej osób chce samodzielnie budować przyszłość finansową, inwestować długoterminowo i korzystać z rozwiązań wspierających systematyczne oszczędzanie. Banki przez ostatnie 30 lat skutecznie zniechęcały Polaków do inwestowania, dlatego jestem przekonany, że w przypadku OKI to właśnie XTB będzie pierwszym wyborem Polaków. Widząc obecne wyczekiwanie na ten rodzaj konta, spodziewamy się szybkiego przekroczenia miliona rachunków OKI w XTB, na długo przed konkurencją. Rynek czeka na ten produkt, a rosnąca świadomość finansowa Polaków sprawia, że może on stać się jednym z najważniejszych impulsów zarówno do rozwoju inwestowania indywidualnego w Polsce, jak i wzrostu popularności polskiej giełdy.

BM mBanku

Traktujemy OKI jako interesujące rozszerzenie oferty inwestycyjnej, które może odpowiedzieć na potrzeby części klientów budujących długoterminowe oszczędności. Jednocześnie jest to całkowicie nowe rozwiązanie na rynku, dlatego z zainteresowaniem będziemy obserwować sposób, w jaki zostanie przyjęte przez klientów. Nie wyznaczamy obecnie odrębnych celów biznesowych wyłącznie dla OKI. Postrzegamy ten produkt jako jeden z elementów wspierających realizację naszych szerszych celów strategicznych – wpisanych w idee zdrowych finansów – związanych z rozwojem długoterminowego inwestowania, budową aktywów klientów oraz zwiększaniem ich zaangażowania w produkty inwestycyjne. W pierwszym okresie najważniejsze będzie dla nas zapewnienie klientom łatwego dostępu do rozwiązania oraz zdobycie doświadczeń dotyczących ich faktycznych potrzeb i preferencji.

BM Pekao

O szczegółach, w tym podejściu do linii produktów, wariantach produktów i przychodach, będziemy informować odpowiednio wcześniej.

BM ING BSK

Nie stawiamy sobie w odniesieniu do tego konkretnego produktu celów o charakterze komercyjnym na przyszły rok. Naszym zamierzeniem jest wdrożenie produktu na atrakcyjnych, rynkowych zasadach, a dalsze działania związane bezpośrednio z OKI uzależniamy od wniosków, obserwacji i głosów klientów zebranych po pierwszym okresie funkcjonowania produktu oraz zachowań rynku i konkurencji.

DM BOŚ

Naszym celem jest powtórzenie sukcesu, jaki odnieśliśmy w segmencie kont IKE i IKZE. Zakładamy, że w początkowym okresie zainteresowanie OKI będzie wynikało przede wszystkim z przenoszenia środków ze standardowych rachunków maklerskich. W dłuższej perspektywie spodziewamy się natomiast, że OKI staną się dominującym rozwiązaniem dla inwestorów indywidualnych i w znacznym stopniu zastąpią tradycyjne rachunki maklerskie.

BM PKO BP

OKI może być największym od lat impulsem rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Ma szansę upowszechnić inwestowanie dzięki zwolnieniu zysków z podatku do 100 tys. zł i obniżeniu barier wejścia dla wielu osób, które obecnie lokują środki tylko w lokaty terminowe i obligacje skarbowe. Szacujemy, że przy odpowiednim wsparciu edukacyjnym i marketingowym, OKI może przyciągnąć nawet 200 mld zł aktywów w ciągu dwóch pierwszych lat funkcjonowania. Naszą ambicją jest zostać liderem tego rynku i odegrać kluczową rolę w budowaniu długoterminowych oszczędności Polaków. Uważam, że silna pozycja rynkowa, największa w sektorze baza klientów i integracja usług inwestycyjnych z bankowością cyfrową pozwolą nam istotnie zwiększyć liczbę klientów inwestycyjnych.

Erste BM

Postrzegamy OKI jako jedną z najważniejszych inicjatyw wspierających długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie w Polsce w ostatnich latach. Nowe rozwiązanie może zachęcić do budowania kapitału osoby, które dotychczas nie inwestowały na rynku kapitałowym lub korzystały tylko z tradycyjnych form oszczędzania. Jedną z największych zalet OKI będzie możliwość połączenia w jednym rozwiązaniu różnych kategorii produktów finansowych. Klient będzie mógł samodzielnie decydować o proporcjach między inwestycjami giełdowymi, funduszami inwestycyjnymi a produktami depozytowymi, dostosowując strategię do swoich potrzeb i poziomu akceptowanego ryzyka. Warunkiem powodzenia projektu będą przede wszystkim prostota rozwiązań oraz odpowiednio przygotowana edukacja klientów. W naszej ocenie o skali zainteresowania OKI zdecydują przede wszystkim dwa czynniki: poziom świadomości społecznej i skuteczności działań edukacyjnych oraz informacyjnych prowadzonych na szeroką skalę, nie tylko przez instytucje finansowe, ale przede wszystkim przez podmioty odpowiedzialne za wdrożenie projektu oraz atrakcyjność i jakość produktów dostępnych w ramach OKI, zarówno inwestycyjnych, jak i depozytowych. Zakładamy, że w pierwszych latach funkcjonowania OKI będziemy obserwować wyraźny wzrost liczby klientów korzystających z rozwiązań inwestycyjnych i oszczędnościowych w ramach całej grupy Erste Polska. Liczymy zarówno na większą aktywność obecnych klientów, jak i na napływ nowych osób, które dzięki OKI po raz pierwszy rozpoczną budowanie długoterminowych oszczędności. Istotną różnicą względem IKE i IKZE może być również bardziej równomierna aktywność klientów w ciągu roku, zamiast charakterystycznej dla tych rozwiązań koncentracji zainteresowania pod koniec roku podatkowego.

BM Alior Banku

Nie interesuje nas rekord otwarć w styczniu i cisza w lutym. Po roku chcemy mieć nie tylko dużą liczbę rachunków OKI, ale przede wszystkim rachunków aktywnych, regularnie zasilanych i faktycznie wykorzystywanych do inwestowania. Chcemy być pierwszym wyborem klienta. Naszą ambicją jest wejście do ścisłej czołówki rynku, ale sukces będziemy mierzyć trzema kategoriami: liczbą aktywnych klientów, regularnością wpłat oraz wartością zgromadzonych aktywów. Chcemy również dotrzeć do osób, które dotychczas kojarzyły inwestowanie z zagadnieniem raczej skomplikowanym i przeznaczonym dla wąskiego grona. OKI powinno być produktem prostym, zrozumiałym i na tyle wygodnym, by stało się naturalnym elementem domowego budżetu i narzędziem do budowania kapitału. Naszym celem jest zmiana sposobu myślenia o oszczędzaniu i inwestowaniu. Jeśli po pierwszym roku nasi klienci będą inwestować częściej, bardziej regularnie i w dłuższym horyzoncie, uznamy, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Jeśli OKI powtórzy choć część sukcesu szwedzkiego ISK, stawką będzie nie tylko udział w nowym segmencie, ale też realne poszerzenie grona inwestorów indywidualnych w Polsce.

BM BNP Paribas Bank Polska

Cele biznesowe obejmują zarówno element retencji, jak i obligatoryjny składnik oferty oszczędnościowo-inwestycyjnej przy pozyskaniu nowych klientów, natomiast powstrzymalibyśmy się teraz przed kwantyfikacją.

Noble Securities

W perspektywie najbliższego roku naszym celem jest promocja osobistych kont inwestycyjnych oraz ugruntowanie ich pozycji jako atrakcyjnego rozwiązania inwestycyjnego dla klientów. Chcemy zwiększyć liczbę aktywnych rachunków, wartość aktywów zgromadzonych w ramach OKI oraz aktywność inwestycyjną klientów.

Kluczowym elementem rozwoju produktu będzie także szersze wykorzystanie usługi doradztwa inwestycyjnego, dzięki której posiadacze OKI będą mogli korzystać z profesjonalnego wsparcia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Naszą ambicją jest to, aby OKI było postrzegane nie tylko jako rachunek inwestycyjny, ale kompleksowe rozwiązanie łączące dostęp do rynku z wysokiej jakości doradztwem, wspierającym klientów w realizacji ich długoterminowych, średnio– i krótkoterminowych celów finansowych.