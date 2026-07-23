Obrót akcjami zbliżył się do 2,77 miliarda złotych, z czego przeszło 2,40 miliarda złotych przypadło na 20 spółek z koszyka blue chipów. Z perspektywy końca sesji widać, iż od poranka przeciwko bykom grały rynki bazowe, które operowały w kontekście zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie do zamknięcia Cieśniny Ormuz dołączyło zamknięcie Cieśniny Bab-el-Mandeb prowadzącej do Kanału Sueskiego. W praktyce, dwa kluczowe szlaki handlowe łączące Bliski Wschód z Azją i Europą zostały wyłączone z transportu towarów, w tym ropy, co zaowocowało wzrostem cen kontraktów na WTI i Brent po przeszło 5 procent. Popytowi nie pomagało też umocnienie dolara i związana z tym przecena metali. W finale, podaż wspierały spadki na Wall Street, gdzie rynki nie potrafiły posilić się wynikami kwartalnymi spółek Alphabet i Tesla. Zarysowany układ sił spotkał się z klasyczną odpowiedzią GPW. Wzrost awersji do ryzyka i presja z niemal każdego kierunku spowodowały, iż słabo zaprezentowały się spółki bankowe, których indeks WIG-Banki oddał więcej od rynku i stracił 1,64 procent. Przecena metali położyła się cieniem na akacjach KGHM, które straciły 3,97 procent. Wreszcie Orlen posilił się wzrostem cen ropy i zyskał 2,62 procent. Z perspektywy technicznej sesję można podzielić na poranną konsolidację pod oporem w rejonie 3900 pkt. i cofnięcie, które wzmocniło opór i podkreśliło już wczoraj widoczną równowagę między podażą i popytem przy zbliżeniu do 3900 pkt. Oceniając dzisiejszą słabość kupujących w rejonie 3900 pkt. nie warto jednak tracić z pola uwagi faktu, iż spadek pojawił się pod presją z otoczenia, gdy lokalne zmienne zdawały się zmierzać raczej do oczekiwanego skonsolidowania się WIG20 w rejonie psychologicznej bariery, która zmieniła się już w opór techniczny. W praktyce, przyszłość oporu - ostatniej bariery na ścieżce w rejon 4000 pkt. - zdaje się zależeć od zachowania szeroko rozumianych rynków bazowych, od akcji przez surowce po waluty.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.