Jak podaje serwis Analizy.pl, aktywa zgromadzone przez polskich inwestorów wzrosły od początku roku o 52 proc., do 19,6 mld zł, a napływy netto sięgnęły rekordowych 4,6 mld zł. Zdecydowana większość nowego kapitału trafiła do ETF-ów składających się z akcji. Tylko w II kwartale do tego rodzaju rozwiązań wpłacono 1,86 mld zł, czyli aż 90 proc. wszystkich wpłat.

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Jak wynika z raportu Analizy.pl, Polacy szczególnie chętnie wybierali fundusze zapewniające szeroką, globalną ekspozycję. Liderem napływów został Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, do którego w II kwartale trafiło 298 mln zł, a zgromadzone przez Polaków aktywa w tym funduszu wzrosły do 1,7 mld zł. Na drugiej pozycji znalazł się iShares MSCI ACWI UCITS ETF, który zyskał 178 mln zł napływów, a łączne zainwestowane przez Polaków środki w tym produkcie to 1,67 mld zł.

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Spośród dziesięciu największych ETF-ów w portfelach polskich inwestorów cztery zapewniają szeroką ekspozycję na rynki globalne. W tej grupie znalazł się również PZU ETF MSCI World Portfelowy, jeden z najmłodszych produktów w ofercie krajowych TFI.

Kolejne dwa ETF-y z pierwszej dziesiątki śledzą amerykański indeks S&P 500. Dwa następne są związane z sektorem technologicznym – jeden odwzorowuje indeks Nasdaq-100, a drugi inwestuje w producentów półprzewodników.