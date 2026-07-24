Akwizycja wzmacnia portfolio Grupy Pracuj w jednym z kluczowych segmentów rynku pracy – rekrutacji specjalistów technologicznych – w momencie, w którym rynek IT przechodzi z fazy postpandemicznej korekty do selektywnego odbicia, skoncentrowanego wokół ról seniorskich i związanych z rozwojem AI. Transakcja wpisuje się w Strategię 2030 Grupy Pracuj oraz podejście do rozwoju poprzez selektywne przejęcia innych komplementarnych podmiotów, które uzupełniają istniejący ekosystem marek i technologii HR, podano.

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"No Fluff Jobs wnosi do Grupy Pracuj silną markę, lojalną społeczność oraz doświadczenie w komunikacji z wymagającymi kandydatami technologicznymi. Chcemy rozwijać tę markę, wykorzystując jej dotychczasowe atuty i jednocześnie wzmacniając ją potencjałem operacyjnym, technologicznym i sprzedażowym Grupy Pracuj. Naszym celem nie jest ujednolicanie marek, lecz budowa szerszego, bardziej precyzyjnego ekosystemu dla pracodawców i kandydatów IT" – powiedział dyrektor ds. rozwoju biznesu w Grupie Pracuj, odpowiedzialny za segment ogłoszeń IT w Polsce Piotr Trzmiel, cytowany w komunikacie.

"Dołączenie do Grupy Pracuj otwiera przed No Fluff Jobs nowy etap rozwoju, przy zachowaniu tożsamości marki i relacji z użytkownikami. Wspólnym mianownikiem obu organizacji jest koncentracja na jakości usług dla kandydatów i pracodawców. Wierzymy, że dzięki skali, doświadczeniu i know-how Grupy Pracuj będziemy mogli jeszcze skuteczniej wspierać firmy w dotarciu do najlepszych specjalistów IT" – dodał członek zarządu No Fluff Jobs Tomasz Wija.

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Grupa Pracuj rośnie w siłę w sektorze IT

No Fluff Jobs ma silną pozycję wśród doświadczonych specjalistów IT, a także wyróżnia się wysoką efektywnością ogłoszeń mierzoną liczbą aplikacji, szczególnie w segmentach mid i senior. Dla Grupy Pracuj oznacza to zwiększenie ekspozycji na najbardziej wartościową część rynku IT: kandydatów o wysokich kompetencjach, których dostępność pozostaje jednym z kluczowych ograniczeń rozwoju firm technologicznych i organizacji przechodzących transformację cyfrową, zaznaczono.

No Fluff Jobs posiada ponad 25 tys. aktywnych ofert pracy miesięcznie, marce zaufało ponad 10 tys. klientów, a portal odwiedza co miesiąc ponad 530 tys. unikalnych użytkowników, zapewniając najwyższą wśród polskich serwisów rekrutacyjnych responsywność ofert na stanowiska seniorskie IT.

W 2026 r. należący do Grupy Pracuj serwis theprotocol.it obchodził pięć lat działalności. Od startu platforma opublikowała ponad 120 tys. ofert pracy w IT od ponad 7300 pracodawców, a w 2025 r. liczba aplikacji kandydatów przekroczyła 2 mln. Serwis jest obecnie drugim najlepiej rozpoznawalnym serwisem rekrutacyjnym IT wśród grupy docelowej w Polsce. Połączenie organicznie rozwijanej marki theprotocol.it z No Fluff Jobs zwiększa skalę działania Grupy Pracuj w specjalistycznym segmencie IT, przy jednoczesnym zachowaniu odrębnych propozycji wartości obu marek, podkreślono.

Z perspektywy Grupy Pracuj transakcja zwiększa przewagę konkurencyjną Grupy w momencie odbicia popytu na kompetencje technologiczne, szczególnie wśród pracodawców poszukujących seniorów, ekspertów AI i cyberbezpieczeństwa, inżynierów danych, architektów systemów oraz zespołów odpowiedzialnych za skalowanie produktów cyfrowych, zaznaczono także w materiale.

Grupa Pracuj jest platformą technologiczną działającą w branży HR w Europie. Od 2021 r. spółka notowana jest na rynku głównym GPW.

Grupa Ringier Axel Springer Polska jest jedną z największych firm mediowo-technologicznych w Polsce. No Fluff Jobs to portal z ogłoszeniami o pracy w IT, marketingu, sprzedaży, finansach, HR i innych branżach.