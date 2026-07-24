Największy europejski producent samochodów odnotował w okresie od kwietnia do czerwca zysk operacyjny w wysokości 3,5 mld euro, co stanowi spadek o prawie 10 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i jest poniżej oczekiwań na poziomie 4,3 mld euro, zgodnie z konsensusem opracowanym przez LSEG.
Firma zasygnalizowała również, że spodziewa się spadku przychodów ze sprzedaży w 2026 roku nawet o 3 proc. w tym roku, w porównaniu z wcześniejszą prognozą wzrostu przychodów ze sprzedaży o maksymalnie 3 proc. Wyniki pojawiły się wkrótce po tym, jak koncern potwierdził, że planuje zwolnić do 100 000 pracowników, czyli dwa razy więcej niż wcześniej deklarowano, aby przeciwdziałać spadkowi zysków w związku z miliardowymi kosztami taryfowymi i rosnącą konkurencją ze strony chińskich marek samochodowych.
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W szeroko komentowanej notatce do pracowników na początku tego miesiąca prezes Oliver Blume stwierdził, że koszty grupy są o 20 proc. wyższe niż w przypadku porównywalnych przedsiębiorstw, a zatem firma będzie musiała jeszcze bardziej je obniżyć.
Prezes Volkswagena podobno poinformował, że firma nie była w stanie potwierdzić alternatywnych sposobów wykorzystania czterech niemieckich fabryk, którym wcześniej groziło zamknięcie. Mowa tu o zakładach Volkswagena w Hanowerze, Zwickau, Emden oraz fabryce Audi w Neckarsulm, należącej do koncernu.
Producent samochodów zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi pod koniec 2024 roku, aby uniknąć zamykania fabryk w Niemczech i wykluczyć przymusowe zwolnienia do końca 2030 roku.
Akcje Volkswagena spadały w piątek o 3 proc. Od początku roku akcje straciły prawie 30 proc.
Dyrektor finansowy Volkswagena, Arno Antlitz, powiedział, że branża motoryzacyjna w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmagała się z poważnymi wyzwaniami, powołując się na wysokie koszty taryf, szybki rozwój chińskiego rynku samochodów klasy premium oraz dynamicznie rosnącą liczbę eksportów samochodów z Pekinu do Europy.
– To obciąża naszą marżę, a marża na poziomie około 4 proc. to wyraźny sygnał ostrzegawczy, że musimy przejść drugi etap restrukturyzacji – powiedział Antlitz w piątek CNBC.
Zapytany, czy firma może rozważyć outsourcing mocy produkcyjnych do przemysłu zbrojeniowego, aby zapobiec zamykaniu zakładów, Antlitz odpowiedział: „Są różne opcje. Słuchajcie, nie szukam redukcji zatrudnienia ani zamykania zakładów”.
– Chcemy obniżyć naszą strukturę kosztów, zwiększyć produktywność i poprawić wykorzystanie mocy produkcyjnych naszych zakładów. Jeśli pojawią się lepsze opcje, to oczywiście je rozważymy. Stwierdził, że dla firmy „dużo lepiej” będzie znaleźć alternatywne rozwiązanie zamiast zamykania zakładów.
Volkswagen ogłosił w kwietniu, że zakończy produkcję elektrycznego SUV-a ID.4 w swojej fabryce w Tennessee w związku z trudnymi warunkami dla pojazdów elektrycznych w USA.
Oliver Blume poinformował w piątek, że firmie udało się zrównoważyć „ciągłe nieuniknione przeciwności” o wartości kilku miliardów dolarów.
– Jednocześnie otoczenie dla branży motoryzacyjnej pozostaje niezwykle trudne: kryzysy geopolityczne, konflikty handlowe, wysokie wymogi regulacyjne, niestabilne rynki i zaostrzona konkurencja – oświadczył prezes Volkswagena.
– W bezprecedensowym scenariuszu ryzyka Grupa Volkswagen wkracza w kolejną fazę swojej transformacji – z silnej pozycji i z jasnym zrozumieniem nadchodzących możliwości – dodał
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