Para EUR/USD wyraźnie zyskiwała na wartości, mimo że ropa Brent w kontraktach na wrzesień przekroczyła 100 USD za baryłkę, podczas gdy to zazwyczaj dolar umacnia się w obliczu rosnących cen energii. EBC, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymał stopy procentowe bez zmian, a prezeska Christine Lagarde wyraźnie zasugerowała możliwość podwyżki we wrześniu.

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To jednak nie wystarczyło, aby trwale umocnić euro wobec szerokiego koszyka walut. Jak się okazuje, głównym wyzwaniem dla Europy nie jest obecnie droga ropa, a przede wszystkim gaz, który doprowadził parę EUR/USD do spadku poniżej parytetu w 2022 r.

Zapasy gazu ziemnego w krajach UE pozostają na niskim poziomie nieco ponad 600 TWh, co oznacza, że magazyny są wypełnione w zaledwie 54 proc. Władze UE ustaliły cel osiągnięcia 90 proc. wypełnienia magazynów przed 1 listopada, co nie będzie łatwe.

Obecna sytuacja zaczyna przypominać 2021 r., gdy zapasy były równie niskie, a ceny surowca osiągnęły 100 EUR/MWh jeszcze przed kulminacją kryzysu w 2022 r. Chociaż Europa jest obecnie lepiej zdywersyfikowana pod względem dostaw niż cztery lata temu, wzrost cen z obecnych, i tak już wysokich, poziomów 60 EUR/MWh może doprowadzić do poważnych problemów gospodarczych oraz znaczącego wzrostu inflacji. Czy w takim razie kurs EUR/USD w okolicach 1,14 to ostatnie chwile silnej europejskiej waluty?