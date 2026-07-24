Spółka Cloud Technologies dostarcza dane do targetowania reklamy internetowej. Kapitalizacja firmy od połowy maja do końca czerwca, czyli w ciągu 6 tygodni wzrosła o 90 proc. Po takiej szybkiej zwyżce kurs znalazł się najwyżej od prawie 10 lat. W lipcu doszło do korekty notowań, ale w ostatnich dniach inwestorzy znów przystąpili do zakupu akcji. Firma poinformowała o rekordowym wzroście miesięcznej sprzedaży (72 proc.) i bardzo dobrych wynikach nowego produktu Data Curation. Jakie spółka ma plany? Czy uda się utrzymać wysokie tempo wzrostu w drugiej połowie roku? Czy przekroczy założoną na ten rok sprzedaż? Kiedy ruszy ze skupem akcji własnych? Czy w tym roku sfinalizuje kolejne przejęcie?

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