Czerwiec był wyjątkowo obfity w transakcje na rynku pierwotnym na GPW. Jak zauważają analitycy Trigona DM, łączna wartość ABB i SPO (m.in. Allegro, BNP Paribas BP, Murapol, Vercom, Creotech Instruments, Synektik) opiewała na około 7 mld zł. "Szacujemy, że fundusze emerytalne kupiły polskie akcje za około 3,1 mld zł. Wygląda na to, że OFE nie posiłkowały się sprzedażą innych polskich akcji na rynku wtórnym, żeby sfinansować udział w tych transakcjach. Źródłem kapitału była sprzedaż akcji zagranicznych (szacujemy podaż na około 1,8 mld zł) i przede wszystkim napływ dywidend (niemal 4 mld zł w samym czerwcu)"– podaje Trigon DM.

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Z raportu wynika, że nastawienie do polskich akcji wśród OFE było jednolite i wszystkie fundusze zwiększały zaangażowanie. Najwięcej na polskie akcje przeznaczył NN OFE. Nastawienie do akcji zagranicznych było z kolei w większości negatywne – tylko dwa fundusze kupowały akcje zagraniczne, a najwięcej sprzedał NN OFE.

Trigon DM szacuje, że napływy z ZUS do OFE wyniosły w czerwcu 386 mln PLN (2624 mln zł od początku roku, o 2 proc.. więcej rok do roku), natomiast transfery z tytułu suwaka ukształtowały się na poziomie 1365 mln zł (7632 mln zł od początku roku, o 40 proc.. więcej niż w I półroczu 2025 r.)..

Najlepszy wynik zarządzania w czerwcu osiągnął Bankowy OFE (0,1 proc..), a najgorszy PZU OFE (-1,4 proc..). Od początku roku najlepszy jest Bankowy OFE (20,6 proc..), a najgorszy Uniqa OFE (14,8 proc..).