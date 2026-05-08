Zakończony miesiąc ułożył się bardzo pomyślnie dla posiadaczy akcji z warszawskiego parkietu. Za sprawą deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie krajowe indeksy wróciły na wzrostową ścieżkę.
Wytypowane przed miesiącem spółki przez ekspertów z biur maklerskich biorących udział w naszej rywalizacji w większości nie zawiodły, przynosząc większe lub mniejsze zyski. Szczególnie powody do zadowolenia mogą mieć eksperci, którzy łaskawszym okiem spojrzeli na największe spółki. W minionym miesiącu były one wyróżniającymi się na plus pozycjami w portfelach i największymi beneficjentami poprawy nastrojów na krajowym rynku. Dwucyfrowe zyski przyniosły papiery CD Projektu i KGHM. Nie zawiodły też spółki o średniej kapitalizacji, wśród których najefektowniej drożały akcje Cyfrowego Polsatu w oczekiwaniu na publikację wyników I kwartału. W ciągu minionego miesiąca można było na nich zarobić ponad 28 proc. Kilkunastoprocentowe zyski przyniosły Auto Partner, Benefit Systems i Torpol.
Na celowniku w maju znalazły się Allegro, LPP i Żabka. Ponadto powiększyło się grono zwolenników CD Projektu, na które w maju postawiło łącznie czterech typujących (w dwóch portfelach pojawił się jako nowa spółka). Jednocześnie nie zabrakło miejsca na papiery wyróżniających się małych i średnich spółek, wśród których w ocenie typujących wciąż można znaleźć potencjalne okazje, które nie wyczerpały jeszcze swojego potencjału do zwyżki, mimo zaawansowanej fazy hossy w Warszawie.
W przypadku sporej liczby spółek, które znalazły się w kręgu zainteresowań naszych ekspertów, kluczowe znaczenie miał zakończony niedawno sezon publikacji raportów za IV kwartał i rozpoczynający się za I kwartał. Eksperci największe nadzieje pokładają w spółkach, które mogą ich zdaniem pokazać się z dobrej strony, jeśli chodzi o raportowane wyniki finansowe, zwłaszcza jeśli będą poparte optymistycznymi oczekiwaniami ich zarządów na kolejne okresy. Tym można uzasadnić wybór takich firm, jak Auto Partner, Bowim, Torpol, Unimot czy XTB.
- Wprowadzenie OKI może być jednym z kluczowych impulsów wspierających stronę popytową rynku - mówi Maciej Bobrowski, dyrektor wydziału analiz BM BDM.
W kwietniu nastroje na krajowym rynku akcji wyraźnie się poprawiły, co pozwoliło wszystkim biurom maklerskim biorącym udział w rywalizacji portfeli fundamentalnych na naszych łamach powiększyć stopy zwrotu. Co więcej, uśredniony wynik z wszystkich portfeli wyniósł 5,5 proc. i wypadł lepiej niż WIG, który w tym samym czasie poprawił notowania o 4,9 proc. Po porównaniu wypracowanych stóp zwrotu aż cztery portfele okazały się lepsze od rynku.
Najlepszym wynikiem mogą się pochwalić analitycy BM Banku Millennium. Wytypowane przez nich spółki przyniosły stopę zwrotu z portfela ponad 8,8 proc. Tuż za nimi znaleźli się eksperci z DM BDM, którym udało się wypracować 8,3 proc. zysku z portfela. W pierwszej trójce znaleźli się również eksperci z BM BNP Paribas BP z wynikiem na poziomie 7,7 proc.
Wyniki kwietniowych typowań poprawiły stopy zwrotu portfeli liczone od początku tego roku. Dzięki bardzo udanym typowaniom w ostatnim miesiącu po czterech miesiącach rywalizacji na prowadzeniu umocnili się analitycy BM Banku Millennium, którzy mogą się pochwalić stopą zwrotu z portfela sięgającą blisko 19 proc. Wyprzedzają ekspertów BM BNP Paribas BP, których tegoroczne inwestycje przełożyły się na ponad 13 proc. zysku. Na trzeciej pozycji plasują się analitycy z Oandy TMS Brokers z wynikiem na poziomie 6,7 proc. Dwa z siedmiu portfeli wciąż są na minusie, ale udało im się zmniejszyć stratę.
Łącznie od początku 2026 r. portfele ekspertów uczestniczących w naszej rywalizacji wypracowały średnią stopę zwrotu wynoszącą 6,3 proc., co jest wynikiem o ponad 3 pkt proc. słabszym od stopy zwrotu z WIG-u, który w tym samym okresie został wyniesiony w górę o 9,6 proc.
W skład każdego z portfeli fundamentalnych wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż 10 spółek z rynku głównego GPW, wytypowanych przez ekspertów z biur i domów maklerskich uczestniczących w rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy wchodzące w skład WIG-u, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł. Udziały wszystkich spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Modyfikacje składu portfeli możliwe są raz w miesiącu, a liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu).
Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc w danym roku kalendarzowym. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględniane są wypłacane przez spółki dywidendy. JIM
ZASTRZEŻENIE. Przedstawione w powyższym tekście informacje, opinie i prognozy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Tekst nie stanowi zachęty do inwestowania, a redakcja „Parkietu” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelników.
