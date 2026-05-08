Zakończony miesiąc ułożył się bardzo pomyślnie dla posiadaczy akcji z warszawskiego parkietu. Za sprawą deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie krajowe indeksy wróciły na wzrostową ścieżkę.

Majowe roszady

Wytypowane przed miesiącem spółki przez ekspertów z biur maklerskich biorących udział w naszej rywalizacji w większości nie zawiodły, przynosząc większe lub mniejsze zyski. Szczególnie powody do zadowolenia mogą mieć eksperci, którzy łaskawszym okiem spojrzeli na największe spółki. W minionym miesiącu były one wyróżniającymi się na plus pozycjami w portfelach i największymi beneficjentami poprawy nastrojów na krajowym rynku. Dwucyfrowe zyski przyniosły papiery CD Projektu i KGHM. Nie zawiodły też spółki o średniej kapitalizacji, wśród których najefektowniej drożały akcje Cyfrowego Polsatu w oczekiwaniu na publikację wyników I kwartału. W ciągu minionego miesiąca można było na nich zarobić ponad 28 proc. Kilkunastoprocentowe zyski przyniosły Auto Partner, Benefit Systems i Torpol.

Na celowniku w maju znalazły się Allegro, LPP i Żabka. Ponadto powiększyło się grono zwolenników CD Projektu, na które w maju postawiło łącznie czterech typujących (w dwóch portfelach pojawił się jako nowa spółka). Jednocześnie nie zabrakło miejsca na papiery wyróżniających się małych i średnich spółek, wśród których w ocenie typujących wciąż można znaleźć potencjalne okazje, które nie wyczerpały jeszcze swojego potencjału do zwyżki, mimo zaawansowanej fazy hossy w Warszawie.

W przypadku sporej liczby spółek, które znalazły się w kręgu zainteresowań naszych ekspertów, kluczowe znaczenie miał zakończony niedawno sezon publikacji raportów za IV kwartał i rozpoczynający się za I kwartał. Eksperci największe nadzieje pokładają w spółkach, które mogą ich zdaniem pokazać się z dobrej strony, jeśli chodzi o raportowane wyniki finansowe, zwłaszcza jeśli będą poparte optymistycznymi oczekiwaniami ich zarządów na kolejne okresy. Tym można uzasadnić wybór takich firm, jak Auto Partner, Bowim, Torpol, Unimot czy XTB.

Kwiecień dał zarobić

W kwietniu nastroje na krajowym rynku akcji wyraźnie się poprawiły, co pozwoliło wszystkim biurom maklerskim biorącym udział w rywalizacji portfeli fundamentalnych na naszych łamach powiększyć stopy zwrotu. Co więcej, uśredniony wynik z wszystkich portfeli wyniósł 5,5 proc. i wypadł lepiej niż WIG, który w tym samym czasie poprawił notowania o 4,9 proc. Po porównaniu wypracowanych stóp zwrotu aż cztery portfele okazały się lepsze od rynku.

Najlepszym wynikiem mogą się pochwalić analitycy BM Banku Millennium. Wytypowane przez nich spółki przyniosły stopę zwrotu z portfela ponad 8,8 proc. Tuż za nimi znaleźli się eksperci z DM BDM, którym udało się wypracować 8,3 proc. zysku z portfela. W pierwszej trójce znaleźli się również eksperci z BM BNP Paribas BP z wynikiem na poziomie 7,7 proc.

Wyniki kwietniowych typowań poprawiły stopy zwrotu portfeli liczone od początku tego roku. Dzięki bardzo udanym typowaniom w ostatnim miesiącu po czterech miesiącach rywalizacji na prowadzeniu umocnili się analitycy BM Banku Millennium, którzy mogą się pochwalić stopą zwrotu z portfela sięgającą blisko 19 proc. Wyprzedzają ekspertów BM BNP Paribas BP, których tegoroczne inwestycje przełożyły się na ponad 13 proc. zysku. Na trzeciej pozycji plasują się analitycy z Oandy TMS Brokers z wynikiem na poziomie 6,7 proc. Dwa z siedmiu portfeli wciąż są na minusie, ale udało im się zmniejszyć stratę.

Łącznie od początku 2026 r. portfele ekspertów uczestniczących w naszej rywalizacji wypracowały średnią stopę zwrotu wynoszącą 6,3 proc., co jest wynikiem o ponad 3 pkt proc. słabszym od stopy zwrotu z WIG-u, który w tym samym okresie został wyniesiony w górę o 9,6 proc.

Wypada z portfela:

VRG | Realizacja zysku.

Wchodzi do portfela:

XTB | Spółka jest beneficjentem podwyższonej zmienności rynkowej, co potwierdziły wstępne wyniki za I kwartał bieżącego roku. W naszej ocenie napięcia na linii USA–Iran prawdopodobnie będą się utrzymywać w kolejnym miesiącu, a ropa Brent powyżej 100 USD za baryłkę będzie generować presję inflacyjną, którą już możemy zaobserwować w danych dotyczących inflacji CPI. Rosnąca inflacja może skłonić czołowe banki centralne do zacieśniania polityki pieniężnej (ewentualnie do wzrostu prawdopodobieństwa takiego ruchu). Główne indeksy w USA znajdują się na rekordowych poziomach, dlatego ewentualne podwyżki stóp mogłyby negatywnie wpłynąć na rynek akcji, podtrzymując zwiększoną zmienność na rynkach finansowych. Dodatkowo notowania spółki XTB w ciągu ostatnich dwóch tygodni skorygowały się o 10 proc., co odbieramy jako naturalny element zdrowego trendu wzrostowego.

Wypadają z portfela:

Cyber_Folks, Torpol | Realizacja zysków.

Wchodzą do portfela:

Auto Partner | Oczekujemy poprawy dynamiki wyników z uwagi na zakończoną inwestycję w nowy magazyn w Zgorzelcu, poprawę warunków rynkowych na rynku części samochodowych (zakończenie deflacji) i niską bazę.

Żabka | Pozytywnie oceniamy wyniki za I kwratał – szczególnie sygnalizację spółki odnośnie do trendu poprawy sprzedaży porównywalnej LFL od marca, jak i wyższą rentowność, szybko rozwijają się także nowe biznesy (Rumunia, QMS, dostawy, usługi); perspektywy wynikowe na 2026 r. oceniamy więc pozytywnie.

Wypadają z portfela:

Auto Partner | Realizacja zysku.

Enea, Mo-Bruk, Synektik, XTB | Zmiana na spółki o wyższym potencjale w krótkim terminie.

Wchodzą do portfela:

Benefit Systems | Konsekwentny rozwój biznesu spółki, który cały czas wspierany jest przez silne prozdrowotne trendy.

Bowim | Rosnące ceny stali powinny poprawić wyniki firmy i sentyment do branży.

CD Projekt | Historyczne premiery Wiedźmina 2 i 3 w maju budują oczekiwania na zapowiedź nowego dodatku do trzeciej części sagi.

PCC Rokita | Otoczenie konkurencyjne dla spółki powinno się poprawiać, gdyż szok energetyczny bardziej dotknie azjatyckie firmy.

Torpol | Beneficjent istotnych inwestycji na kolei.

Unimot | Beneficjent sytuacji na rynku paliw.

Wypadają z portfela:

Auto Partner, CI Games, Dino, Ferro, KGHM Wittchen | Zmiana struktury portfela.

Wchodzą do portfela:

Allegro | ABB zmniejszyło nawis podażowy i zwiększa wagę fundamentów, zwiększając zainteresowanie zagranicy i przede wszystkim oczekiwany wzrost FCF z 1 mld zł w 2025 do ok. 2,8 mld zł w 2028 r.

CD Projekt | Wchodzenie spółki w wieloletni cykl monetyzacji poprzez przede wszystkim takie tytuły, jak „Wiedźmin 4”, ale również „Cyberpunk 2”, „Sirius” oraz „Hadar”.

Cyfrowy Polsat | Nowy zarząd sygnalizuje poprawę efektywności grupy, czego weryfikacja nastąpi 20 maja wraz z wynikami za I kwartał 2026 r.

LPP | Pozytywne nożyce pomiędzy oczekiwanymi przepływami gotówkowymi a CAPEX-em w kolejnych latach.

Modivo | Słabe wyniki za IV kwartał zdają się być w cenie (publikacja wyników 22 maja br.). Mocny konsument w 2026 r. sprzyja wynikom spółki w br., a mroźny początek br. wspiera wyniki za I kwartał br.

Toya | Atrakcyjne wskaźniki C/Z uwzględniające prognozowane zyski na lata 2026 -28 r. na poziomach odpowiednio 8,0x, 7,3x oraz 6,5x.

Skład portfela na maj pozostaje bez zmian.

Wypada z portfela:

XTB | Realizacja zysku.

Brak nowych spółek w portfelu na maj.

Skład portfela na maj pozostaje bez zmian.

Zasady budowy portfeli fundamentalnych

W skład każdego z portfeli fundamentalnych wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż 10 spółek z rynku głównego GPW, wytypowanych przez ekspertów z biur i domów maklerskich uczestniczących w rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy wchodzące w skład WIG-u, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł. Udziały wszystkich spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Modyfikacje składu portfeli możliwe są raz w miesiącu, a liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu).

Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc w danym roku kalendarzowym. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględniane są wypłacane przez spółki dywidendy. JIM

ZASTRZEŻENIE. Przedstawione w powyższym tekście informacje, opinie i prognozy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Tekst nie stanowi zachęty do inwestowania, a redakcja „Parkietu” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelników.